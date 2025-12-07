Bude mu 40, ale září. Červenka řádil (3+1) na jihu, kde plály emoce kvůli verdiktům sudích
Až ve středu na srazu národního týmu Roman Červenka dostane dort k 40. narozeninám, může směle ochutnat. A dát si pořádný kus, protože výkony pardubického útočníka s přibývajícím datem na kalendáři píší víc a víc. Přesně podle plánu lídra Dynama, naučeného stupňovat fazonu směrem k nejdůležitějším fázím sezony. Kapitán reprezentace bilancí 3+1 nasměroval Pardubice k tříbodovému odvozu z Českých Budějovic v podobě rezultátu 6:3 a sám sebe do čela extraligové produktivity. Na jihu měly emoce pré, nervy rozhicovaných diváků napínaly některé (ne)verdikty arbitrů.
Poprvé naskočil do sezony až v osmém kole na konci září kvůli trablům se zády. Byť byl trochu otrávený ze zpožděného nástupu, na pracovišti své chmury nedával znát. A hbitě se vpravil do šichty. Takže nyní je po 22 partiích na výtečných 33 bodech (10+23), což je na defenzivní a urputnou extraligu vynikající počin. V posledních deseti bitvách zapsal 18 bodů (7+11), během této doby pouze jednou nebodoval – ve vítězném derby s Hradcem.
Červenka se svými kumpány pohnul děním v nedělním duelu v první třetině, kdy vymazal budějovické vedení získané parádním gólem Jana Štencela. Na tom, že Červenka skóroval do prázdné brány, měl obrovský podíl Lukáš Sedlák, jenž po vybojovaném kotouči v rohu kluziště okamžitě přihrál před branku neobsazené devatenáctce.
Otáčkovou trefu na 2:1 si nerozlučný tandem schoval na 27. minutu, kdy oba jeho členové výborně manévrovali před brankovištěm. „Roman odvedl perfektní práci před bránou, kde se moc nepohybuje, ale super,“ usmíval se Sedlák, rovněž těžící body z Červenkovy fazony. „Hrajeme už spolu nějaké zápasy, rozumíme si na ledě, víme, co od sebe čekat,“ zopakoval tradiční vyjádření.
Článek pokračuje pod infografikou.
Motor si pokazil zápas právě v prostřední části, po Vondráčkově třetím úderu domácí dostali mezi 32. a 39. minutou k dispozici šest minut přesilovky, nevyprodukovali však správnou finální nahrávku na střelu, nebo nenašli odvahu k palbě ve chvíli, kdy si o to situace říkala. Navíc je třeba hosty ocenit za čítankovou oddanost při bránění ve čtyřech. Plány také narušil dvouminutový faul Michala Bulíře i rozhodčími přehlédnuté sekání na Róberta Lantošiho.
Byl to ale kapitán Motoru, kdo ve 44. minutě oblafl Romana Willa a snížil na 2:4. Gólu nicméně předcházela nepotrestaná vysoká hůl Jana Ordoše na Jana Mandáta, sudí přehlédli jasný faul. To samé záhy, kdy Lukáš Sedlák sekl Matěje Tomana, přidal i krosček, jenže arbitři měli opět zatažené rolety. Nakonec šli na trestnou oba… Za Sedlákem se pak na trestnou lavici dobýval jeden z horlivých fanoušků, jenž si s hráčem vyměňoval názory a různé posunky. Na led doletěly kelímky, šaráda jak někde na vsi…
A tak musel přijít Roman Červenka, aby nervy klesly níž, hrátkami za brankou vyrobil čtvrtý gól pro Jakuba Lauka. Ani to ještě nebyl konec, protože v 50. minutě Róbert Lantoši navázal na páteční hattrick v Plzni a korigoval na 3:4, za chvíli Štencel orazítkoval tyč…
Další návaly emocí předvedl Jakub Lauko, odeslaný v 52. minutě na trestnou lavici, tam ještě praštil s lahví vody a dostal desítku. Hosté oslabení přežili a v 58. minutě si pořídili pojistku dělovkou Jana Košťálka. Jenže to nebylo vše, Roman Červenka se rozhodl, že si odveze domů hattrick a 11 sekund před koncem dokonal velké dílo z brejku střelou pod horní tyčku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|11
Olomouc
|30
|13
|1
|2
|14
|65:79
|43
|12
Kladno
|29
|9
|3
|5
|12
|73:84
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž