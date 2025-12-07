Voženílek v Třinci, takže gól sekundu před koncem: Byla to živá voda. Opět pálil talent
Když umetl volný puk do sítě reprezentační junior Matěj Kubiesa, do pauzy druhé třetiny zápasu Třinec – Mladá Boleslav zbývala jedna sekunda. Na tribuně sedící Daniel Voženílek, bývalý hráč domácích, musel zatleskat a pokývat hlavou. Důslednou práci s časem ze stejného ledu dobře zná… Oceláři zásluhou obratu mladé hokejové naděje pokořili Bruslaře 5:2. „Vyhráli zaslouženě, celý zápas byli lepší,“ hlásil přísně hostující trenér Miloš Hořava, třebaže jeho svěřenci přestříleli Třinec 30:25.
V play off 2024 Slezané otočili zdánlivě ztracené semifinále se Spartou, tehdy jim k tomu pomohla Voženílkova trefa ze šestého zápasu dvě desetiny před sirénou. Před startem blížící se reprezentační akce Euro Hockey Tour, na kterou je současný útočník švýcarského Zugu nominovaný, zavítal do Třince oživit vzpomínky. A Kubiesova trefa připomenula přítomnost last minute hrdiny.
„Pro nás to byla živá voda. Ten kluk to má asi dáno. Je skvělé, že dal vítězný gól vteřinu před koncem druhé třetiny,“ uznal domácí trenér Zdeněk Moták, který tak oslavil 100. vítězství v základní části na lavičce Ocelářů. „Doufám, že nebudu muset nic platit, ale asi to tak bude. Je to hlavně zásluha hráčů.“
V jubilejním 300. domácím utkání Třince slavili fanoušci už v první minutě, ale na krásnou souhru Kubiesa – Libor Hudáček a Jakub Galvas Slezané chvíli hledali návaznost. O vedení přišli trefami Carla Berglunda a Dávida Grígera v rozmezí 117 sekund. A nebýt Davida Musila, ztráceli by hráči zpod Javorového už 1:3.
„Asi jsem potřeboval být k puku o krok blíž. Možná jsem měl nějak skočit,“ vyčítal si onu situaci dvacetiletý host Vojtěch Hradec, před nímž zívala prázdná klec, než se zjevila závora v podobě Musila. „Bylo to smolné, velká škoda. Všechny porážky mrzí, máme repre pauzu na to, abychom sérii zlomili,“ burcoval mladík po čtvrtém pádu.
Článek pokračuje pod infografikou.
Oceláři po jeho hlasitém varování viditelně přidali. Už v čase 28:03 se Andrej Nestrašil vymanil z bránění Tomáše Havlína a vsítil gól ve třetím zápase v řadě. Boleslavský bek pak naopak rozesmutněl Werk arenu, když poslal k ledu Marka Daňa, s nímž to ve 38. minutě vypadalo zle nedobře. Trenéři se v té chvíli možná ptali, zda třinecký borec vůbec dohraje zápas.
O tři minuty později už Slovák hlídkoval před brankou, aby tam clonil nahození Richarda Nedomlela. Budoucí účastník světového šampionátu juniorů Matěj Kubiesa toho při svém posledním startu před odletem do USA využil ke gólové dorážce. V závěru už Třinec ubránil i boleslavskou snahu bez brankáře Dominika Furcha.
„Kvalitně jsme si výsledek pohlídali,“ těšilo Motáka „Určitě rozhodl gól do šatny ve druhé třetině. Myslím, že k nám naklonil energii. Ve třetí části jsme si výsledek hlídali, hráli jsme dobře vzadu. Škoda, že jsme po prvním gólu nepokračovali ve stejném tempu jako na začátku, trošku jsme ho ztratili. Pro příště si to musíme pohlídat. Snažíme se jít do každého zápasu stejně, ať už se v minulosti stalo cokoliv. Ani neberu, že jsme měli špatné období,“ dodal Galvas.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Olomouc
|31
|14
|1
|2
|14
|69:80
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž