Předplatné

ONLINE: Pardubice a Třinec hrají o první místo, Vítkovice zápolí proti Plzni

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu
Pardubičtí hokejisté se radují z góluZdroj: ČTK / Josef Vostárek
2025. Roman Červenka vstřebává porážku v sedmém zápase finále play off s Kometou Brno
Pardubičtí hráči se radují z gólu v utkání proti Hradci
Na gólu třineckého mladíka Matěje Kubiesy měl podíl i bek Marian Adámek
Radost hráčů Třince
Martin Marinčin, Matěj Kubiesa a Marian Adámek z Třince
Hokejisté Vítkovic porazili Kometu 4:3
Plzeňští hráči se radují z gólu v utkání proti Liberci
10
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejová extraliga může mít nového lídra. Pardubice i Třinec ztrácejí na vedoucí Spartu pouze dva body. Východočeši vítají na svém ledě Olomouc, Třinec vyzývá Hradec Králové. Vítkovice chtějí prodloužit vítěznou sérii, k tomu ale musí porazit Plzeň. Družina Josefa Jandače naopak padla třikrát v řadě. Všechny zápasy české nejvyšší soutěže nůžete sledovat ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.854.383.43Detail
LIVE
--Tipsport2.2542.73Detail
LIVE
--Tipsport1.45.286.22Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Pardubice291523992:6752
3Třinec3015311193:7552
4Mountfield3013511181:7050
5Liberec3015051079:7250
6Brno2914131181:7947
7Vítkovice3113321380:9047
8Plzeň2912341075:5946
9K. Vary2914121272:7846
10Olomouc3114121469:8046
11Č. Budějovice3011421386:8643
12Kladno309351374:8838
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Všechny příspěvky z Isport.cz máte již zobrazené.
Vyberte si z nabídky nebo pokračujte na další články z jiných titulů.

Články z jiných titulů