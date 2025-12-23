Předplatné

ONLINE: Kladno hostí Dynamo, Jágr nehraje. Sparta proti Olomouci. Kometa čelí Plzni

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Šílené Kladno, Jágr ani nedohrál. Kontroverzní fauly na hlavu, co s nimi? • Zdroj: isport.cz
2025. Zatím poslední setkání Romana Červenky a Jaromíra Jágra na hřišti v zápase Pardubic s Kladnem
Roman Červenka přidává další body v dresu Pardubic
Pardubičtí hokejisté oslavují další gól vedle smutnícího Jaromíra Jágra
Kladenští hokejisté dávají gól, na kterém se podílel i Jaromír Jágr
Jaromír Jágr operuje u branky Romana Willa z Pardubic
Pardubičtí hokejisté slaví trefu Jana Mandáta (uprostřed)
Zklamaní hokejisté Sparty po prohře s Vítkovicemi
19
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (2)

Den před Vánoci hokejová Tipsport extraliga nabízí šest zápasů 33. kola. První Dynamo hájí nedávno získané první místo v Kladně. Jaromír Jágr chybí v sestavě Rytířů poté, co sám odstoupil z předchozího duelu. Sparta před odletem na Spengler Cup hraje doma s Olomoucí, mistrovská Kometa nastupuje proti Plzni. Hraje se také v Karlových Varech, Litvínově a Vítkovicích. Všechny zápasy před Štědrým dnem sledujte ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
00Tipsport2,43,23,1Detail
LIVE
--Tipsport2.384.252.47Detail
LIVE
--Tipsport2.274.192.62Detail
LIVE
--Tipsport3.994.491.7Detail
LIVE
--Tipsport24.193.09Detail
LIVE
--Tipsport1.425.096.13Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice311624998:7356
2Mountfield3315511289:7756
3Sparta34154114101:8654
4Třinec3315411397:8254
5Liberec3216051184:7653
6K. Vary3116121279:7952
7Plzeň3213351180:6450
8Brno3115131285:8250
9Olomouc3314321478:8750
10Vítkovice3414321588:9850
11Č. Budějovice3213421390:8849
12Kladno329351577:9538
13M. Boleslav3210321762:8238
14Litvínov327232063:10228
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (2)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů