ONLINE: Sparta chce Kladnu v předkole vrátit úder, Kometa se může přiblížit k postupu
Po nečekané ráně na úvod extraligového předkola play off musí hokejisté Sparty jednat. V O2 areně opět hostí Kladno, které po boji první zápas vyhrálo (2:1p). Další zaváhání s Rytíři by pro Pražany byl už velký malér. Srovnat krok potřebují i Vítkovice, které pokračují v tažení v Karlových Varech. Blíž k postupu mají naopak favorité z Brna a Třince. Kometa doma podruhé čelí Českým Budějovicím. Oceláři znovu bojují s Olomoucí. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy ZDE>>>