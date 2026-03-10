Předplatné

ONLINE: Sparta chce Kladnu v předkole vrátit úder, Kometa se může přiblížit k postupu

Kryštof Hrabík ve velké šanci
Kryštof Hrabík ve velké šanciZdroj: Zuzana Jarolímková / iSport
Zleva Marko Daňo z Třince a brankář Matěj Machovský z Olomouce
Gólová radost Karlových Varů
Tomáš Cibulka z Českých Budějovic střílí na brankáře Aleše Stezku z Brna
Tristen Robins rozhodl v prodloužení o výhře Kladna
Smutní hráči Olomouce
Zleva autor gólu Jan Ščotka z Brna a Andrej Kollár se radují
Brankář Dominik Hrachovina kryje puk před Vítem Jiskrou
9
Fotogalerie
iSport.cz
Po nečekané ráně na úvod extraligového předkola play off musí hokejisté Sparty jednat. V O2 areně opět hostí Kladno, které po boji první zápas vyhrálo (2:1p). Další zaváhání s Rytíři by pro Pražany byl už velký malér. Srovnat krok potřebují i Vítkovice, které pokračují v tažení v Karlových Varech. Blíž k postupu mají naopak favorité z Brna a Třince. Kometa doma podruhé čelí Českým Budějovicím. Oceláři znovu bojují s Olomoucí. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

Tipsport Extraliga - Play-off Tipsport extraligy - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
Stav série: 1:0
--Tipsport1.534.735.57Detail
LIVE
Stav série: 1:0
--Tipsport1.954.13.29Detail
LIVE
Stav série: 1:0
--Tipsport1.854.293.49Detail
LIVE
Stav série: 0:1
--Tipsport1.634.494.48Detail

