Příběhy Zlaté hokejky: vyhlašovala se i na letišti, na podstavci zřejmě Golonka

Málokterá sportovní anketa u nás se může pochlubit takovou tradicí a taky pestrou minulostí. Trofeje a ocenění se objevují a zase zanikají. Zlatá hokejka se svého času stala druhou individuální cenou u nás. Jen o pět let déle se vyhlašuje Fotbalista roku. Střídaly se osoby, obsazení, místa i termíny. Ale tahle trofej zůstává. Zítra večer pozná svého padesátého vítěze. Jubilejní ročník ankety proběhne v pražském Fóru Karlín, přímý přenos od 20.55 vysílá ČT 1.

„Bude to soška pravidelně udělovaná - v malém nejlepšímu hokejistovi roku - a ve velkém bude stát před Sportovní halou,“ napsal ve své reportáži Ota Pavel. Mínil stadion v pražských Holešovicích, před níž dílo tehdy sedmatřicetiletého Němečka stojí dodnes. Než se však zrodila konečná podoba Zlaté hokejky, vytvořil sochař pět různých verzí, než nenašel tu pravou. Dnes už zesnulý umělec neprozradil, kdo mu posloužil jako vzor. Ale traduje se, že to byl tehdejší kapitán reprezentace Jozef Golonka.

„Už tehdy jsem věřil, že Zlatá hokejka nezanikne a bude pokračovat. Chytilo se to, Zlatá hokejka si zaslouženě vybudovala velkou tradici,“ uvedl první vítěz Jan Suchý, který v sezoně 1968/69 ovládl jako první obránce v historii ligové bodování, byl na vrcholu sil. Po roce vítězství obhájil.

Vůbec první vyhlášení proběhlo v salonku letiště v Ruzyni. V 70. letech se jezdívalo na zabijačky do Těškova na Rokycansku. Předsedu zemědělského družstva tam dělal Miroslav Vinš, řečený Kulak, bývalý hokejista Holoubkova, Plzně a taky reprezentant. Zlatá hokejka se potom předávala v různých českých i slovenských městech, od roku 1998 se dlouho vyhlašovala v Karlových Varech a v posledních dvou letech v sále Forum v pražském Karlíně.

V roce 1993 se vyhlašovalo v pražském Edenu. Během večera venku vypukla bouřka a v sále na chvíli vypadl proud. Nejmladším držitelem trofeje se tehdy stal nadlouho Miloš Holaň. Bylo mu 22 let, rekord vzal Dominiku Haškovi. Až loni ho překonal tehdy 21letý David Pastrňák, který letos patří znovu k favoritům.

Systém hodnocení se během let měnil. Za bývalého režimu většina hokejových špiček zůstávala v domácí soutěži, až do roku 1994 anketa zahrnovala pouze hokejisty, kteří startovali v lize nebo nastoupili za reprezentaci. Až potom se Zlatá hokejka otevřela všem českým hráčům bez ohledu na to, kde působili.

Každoročně jsou zveřejňovány podrobné výsledky Zlaté hokejky. Výjimkou byl pouze rok 1982, kdy týdeník Gól zveřejnil pouze jména prvních deseti, bez přehledu hlasujících a součtu bodů. Peter Ihnačák, který prožíval skvělou sezonu, totiž po mistrovství světa ve Finsku emigroval do Kanady a stal se pro komunistický režim nežádoucím. Zlatá hokejka nemá až tak pohnutou minulost, ale obestírá ji spousta legend.

Třeba ta, jak s ní v roce 1975 na mokré vozovce havaroval Vladimír Martinec. Trofej měl na zadním sedadle, nic se jí nestalo. V roce 1994 málem spadla na syna Romana Turka. Naštěstí mu neublížila. V roce 1999 porazil Jaromír Jágr ve velkém finiši Haška, vyhrál o tři body. Ten byl rozuzlením hodně rozčarován, nicméně padl tím rekord z roku 1975, kdy Martinec porazil Jiřího Holečka o čtyři body.

Dosud Zlatou hokejku převzalo 25 hráčů, z toho dvanáctkrát triumfoval Jaromír Jágr. Její prestiž potvrzuje i seznam borců, kteří na ni nikdy nedosáhli. Jiří Holík, Václav Nedomanský, Robert Reichel, Tomáš Plekanec... Všichni vítězové byli pozváni na letošní vyhlášení a budou se podílet na předávání cen. Z deseti finalistů má dorazit devět, omluvil se pouze Ondřej Palát.