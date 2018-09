Hašek o Pavelcovi: V jeho věku jsem měl před Naganem. Co říká na Jágra?

Hašek byl hlavním naganským hrdinou, právě jeho životní forma stála za zlatým tažením. A vítězství v anketě o událost desetiletí ho ani nepřekvapilo. „Hokej je u nás fenomén, to platí. Byly tam fantastické vynikající úspěchy dalších sportovců, za všechny snad musím jmenovat Honzu Železného, trojnásobného vítěze,“ nechtěl nechat zapomenout na legendárního oštěpaře.

Co říct měl Hašek k neúčasti hráčů NHL na letošních olympijských hrách v Pchjongčchangu. „Je smutné dívat se na olympiádu, když tam nemůžou přijet všichni nejlepší na světě,“ uvedla 53letá legenda. „Je smutné, že NHL udělala tenhle krok. Hráči to cítí jinak, 99 procent by jich chtělo na olympiádě hrát. Určitě by se nic nestalo, kdyby se na ty tři neděle jednou za čtyři roky NHL přerušila.“

Za vším podle Haška stojí obrovský byznys. „Je to liga majitelů. Člověk si musí uvědomit, že to jsou miliardáři, kteří o tom rozhodují, a záleží, kdo z nich má zrovna největší slovo. Teď se to zrovna sešlo, že je to takhle, za čtyři nebo osm let to může být jinak. Opravdu o tom rozhoduje pár lidí, pár majitelů, kteří mají úplně jiné zájmy nebo můžou mít jiné zájmy a olympiáda je pro ně na druhém místě. Těžko odhadovat, kterým směrem se to vydá,“ doplnil Hašek, který se zúčastnil čtyř olympijských turnajů (1988, 1998, 2002, 2006).

Hašek promluvil také o nedávném konci kariéry Ondřeje Pavelce, který s hokejem sekl kvůli nezájmu z NHL a své nechuti pokračovat v kariéře v Evropě. „Určitě mě to překvapilo. V 31 letech jsem to já takhle ještě necítil, v Naganu mi vlastně bylo 33,“ opět připomněl největší úspěch českého hokeje.

Místo Pavelce by se v NHL mohl prosadit jiný český brankář – Pavel Francouz. „Věřím mu. Pokud bude zdravej, tak věřím, že se jednou v NHL prosadí. Držím mu moc palce,“ přidal Hašek povzbudivá slova na adresu dlouholetého reprezentanta, který bude usilovat o místo v brance Colorada Avalanche.

Slovo muselo padnout také na Jaromíra Jágra a jeho neustálé tažení hokejovými arénami. Hašek pořád věří, že slavné číslo 68 ještě bude mezi mantinely rozdávat radost. „Všichni si to přejeme,“ začal se smíchem. „Věk se samozřejmě nedá zastavit, ale věřím, že alespoň Kladnu by měl pomoct, protože lidi ho ještě chtějí vidět, chtějí se s ním na stadionech rozloučit. Jarda určitě udělá správný rozhodnutí,“ dodal Hašek.

