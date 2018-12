Golonka vzpomíná na Kruppa: Majitel Kolína nechápal, proč jsem mu věřil

V zámoří sbíral úspěchy, stačilo však málo a do NHL se někdejší hokejový obránce Uwe Krupp možná vůbec nepodíval. Na správnou cestu ho vystřelil Jozef Golonka. Bývalý vynikající útočník se jako trenér Kolína nad Rýnem nebál dát prostor v té době mladému německému obránci. Vkládal v něj velké naděje i přes údajný nesouhlas tehdejšího majitele klubu, který nechápal Kruppovo zapojení do týmu.

„Po prvním Uweho zápase za mnou přišel majitel, takový malý pán, a celý naježený se mě ptal, proč jsem postavil hráče, který podle něj ani neumí bruslit,“ líčí ikona Slovanu Bratislava. Do práce si Golonka ale nikdy nenechal od nikoho mluvit. „Odpověděl jsem mu, aby se raději staral o peníze a mně nechal mančaft,“ dodává muž, který se na ledě i mimo něj vždy snažil stát pevně za svým. Mladého dlouhána, kterého si po příchodu do Kolína nad Rýnem v roce 1983 vytáhl z dorostu, tedy nechal v mužstvu.

Skoro dvoumetrový obránce svérázného kouče nezklamal. „Věděl jsem, že Krupp bude velký hokejista. V sedmnácti letech podal špičkový výkon v ostrém zápasu proti Landshutu. Po tom utkání za mnou opět přišel šéf a s úžasem se vyptával na dlouhána se čtyřkou na dresu. Myslel si, že ho někde koupil. Nemohl uvěřit svým uším, když se dozvěděl, že je to odchovanec, kterého ani nechtěl pustit na led,“ směje se Golonka při vyprávění.

Krupp si stihl ještě před příchodem trenéra z Československa připsat 11 startů za seniory v předešlé sezoně. Důvěru však měl ale až za Golonky. Ten tehdy ještě náctiletému pracantovi věřil natolik, že mu jako parťáka do obrany přiřadil Uda Kiesslinga, ostříleného německého fachmana a účastníka pěti olympijských her.

Ve městě nad Rýnem trénoval Golonka i následující ročník, na jehož konci s týmem vybojoval bronz. Poté se vrátil do vlasti, kde převzal Slovan Bratislava. Krupp vydržel v Kolíně o rok déle. V létě 1986 už ale opustil Německo a zamířil do zámoří, kde si v Buff alu začal plnit sen o NHL. Po úspěšně odehraných sedmnácti sezonách se vrhl na trenérskou dráhu.

Na lavičce německého národního týmu vydržel přes pět let. Zatím poslední reprezentační misí pro německého kouče bylo mistrovství světa 2011 na Slovensku, kde se také naposledy setkal se svým bývalým trenérem. „Pro slovenskou televizi jsem s Kruppem dělal takové interview. Bylo to příjemné zavzpomínání,“ prozrazuje Golonka, osmdesátiletý rodák z Bratislavy. Krupp po šampionátu vedl mateřský Kolín nad Rýnem a později i Berlín, se kterým po minulé sezoně ukončil spolupráci a zamířil do pražské Sparty.

Golonka Kruppův příchod do české extraligy vítá, ale zůstává opatrný. „V Německu je úplně jiná mentalita než v Česku. Má za sebou skvělou kariéru a hráči to vědí. Musí k němu mít úctu. Nemůže se mu stát, aby přišel o své postavení nad hráči, jinak to špatně skončí. Uvidíme, jak si povede dál. Uwe má však dobrou povahu a je přátelský. Věřím, že si poradí,“ říká na adresu sparťanského vůdce střídačky, na kterého by se rád přijel podívat.