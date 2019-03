Ostuda! Sudí neznali ve slovenské extralize pravidla, radili jim trenéři | iSport.cz

Celý incident začal o pauze před rozhodující částí duelu. Zatímco komentátor připravoval diváky na bitvu ve čtyřech bruslařích na obou stranách, trenér Miškovce Glen Hanlon se čertil na sudího. Na první pohled by leckdo řekl, že rozhodčí vysvětluje kanadskému kouči některý z předchozích verdiktů, nicméně po několika okamžicích vyšla těžko uvěřitelná pravda najevo.

Hanlon za neustálého kroucení hlavy ukazoval z lavičky ruku se čtyřmi zdviženými prsty. Pak přešel dokonce na střídačku soupeře, kde rozhodčímu předal papír s pokyny a pravidly soutěže. Ani to ale nepomohlo, pauza pokračovala a sudí byli dál bezradní. Nevěděli totiž, kolik hráčů mají pustit na desetiminutové prodloužení do hry.

Nakonec vše dobře dopadlo, když si nechal k trestné lavici, kam byl donucen sejít v předchozích minutách, zavolat celou čtveřici sudích ředitel společnosti Pro-Hokej (Pro-Hokej řídí slovenskou nejvyšší soutěž) Richard Lintner. Ten během několika chvil důrazně dovysvětlil arbitrům pravidla a vyslal je zpět do víru dění.

"Povedený" den rozhodčích potvrdilo i utkání mezi Novými Zámky a Detvou, kde kromě několika dalších nevyvedených verdiktů sudí neodpískali zřejmé podražení Filipa Bajteka před vyrovnávacím gólem devět vteřin před koncem, kvůli němuž se hrálo prodloužení. Branku navíc vsítil sám faulující hráč. Hrubé ovlivnění střetnutí nevydržel bývalý bek se zkušenostmi z NHL Boris Valábik, který sledoval střetnutí z televizního studia.

„Rozčílilo mě to. Byla to hanba, fraška a dehonestace toho, co znamená pojem profesionální rozhodčí. Tento zápas ukázal, co je největší slabinou slovenské ligy. Nemusíme se bavit o mladých hráčích a cizincích... Toto je největší slabinou a toto utkání to jenom podtrhlo. Hanba," zopakoval rozrušený Valábik na adresu duelu.

Jinak je na Slovensku zatím ticho po pěšině...