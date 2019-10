Sport Magazín o Nedomanském: otevřený rozhovor i fascinující příběh | iSport.cz

Jeho příběh je strhující. Plný osobní odvahy a statečnosti. Bývalý útočník Václav Nedomanský, nejlepší střelec v historii československé hokejové reprezentace, utekl před komunisty, aby si splnil sen. Byl to on, kdo dal první český gól v NHL. I první hattrick. Jako druhý Čech po Dominikovi Haškovi bude 18. listopadu uvedený do hokejové Síně slávy v Torontu. Právě jemu je věnovaný páteční Sport Magazín, který s legendou přináší rozhovor. Najděte v něm Nedomanského příběh i čísla z kariéry. Včetně dobových fotografií.