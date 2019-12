Těžká mise proti gigantům? Kvůli takovým situacím hrajeme, říká Teplý | iSport.cz

Prohru s Německem 3:4 a jistotu postupu do čtvrtfinále mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci kousali čeští reprezentanti těžce. Na dobrovolný trénink dorazili takřka všichni, před bitvami s nejtěžšími soupeři ve skupině - v pondělí s USA a v úterý s Kanadou, se znovu snažili nabít pozitivní energií. „Kvůli takovým situacím se hokej hraje,“ burcoval parťáky útočník Michal Teplý. „Když jsou všichni na vážkách, všichni nervózní, tak by se mělo ukázat přirozené lídrovství. Ukázat, kdo má charakter, kdo to umí vzít na sebe. Je to velká výzva.“