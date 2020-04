„Michigan goal“ proslavil kluk(a) z univerzity. Je to legální? ptal se střelec | iSport.cz

Přesto se v zámoří stal hvězdou. Jeho hokejka je vystavena v Hockey Hall of Fame v Torontu. Svým kouskem pobláznil svět.

Řeč je o gólu z března 1996. V regionálním semifinále turnaje vysokoškolské ligy NCAA zvaném „Frozen Four“ se proti sobě postavily univerzity Michiganu a Minnesoty. Vyrovnaný zápas rozsekl úžasným, do té doby nevídaným kouskem jistý Mike Legg. Za brankou přitiskl hokejkou puk k ledu, nabral na lopatu a hodil ho kolem hlavy brankáři do sítě.

„Tenhle gól otočil zápas a nakopl nás k velké jízdě,“ vzpomíná na nejslavnější trefu historie vysokoškolských soutěží tehdejší největší hvězda michiganského týmu Brendan Morrison, který pak v kariéře odehrál 995 utkání v NHL. Wolverines, jak si Michiganští říkali, pak vyhráli i celý finálový turnaj a slavili historicky osmý titul.

20 years later and Mike Legg has still got it.. Here is the mashup of his two epic lacrosse style goals! 🚨🚨 #GoBlue〽️ pic.twitter.com/aaqNUBNzSt — Michigan Hockey (@umichhockey) October 22, 2016

Tehdejší družstvo měli vůbec nabité talenty. Celkem jedenáct hráčů to pak dotáhlo do NHL. Kromě Morrisona si obrovské jméno udělali třeba brankář Marty Turco nebo další skvělý útočník John Madden. „Legger tu fintu trénoval každý den po tréninku. Občas jsem ho sledoval a říkal si: Páni, až to předvede v zápase, to bude něco! Jsem rád, že jsem se dočkal a mohl u toho být naživo,“ říká Turco, trojnásobný účastník All-Star Game NHL.

Hubené křídlo Legg se k hvězdám neřadilo. Ač byl draftovaný z 273. místa New Jersey Devils, velká kariéra ho nečekala. Tenhle gól z něj však udělal nesmrtelného. „Je to věc, kterou trénujete a trénujete. Něco jako trojitý salchow v krasobruslení. Pak se vám povede a vy jste absolutně nadšení,“ usmívá se Legg. „Už dřív jsem se ptal rozhodčích, jestli je to legální. Řekli mi, že asi ano. Pak jsem se o tom zmínil trenérovi, který mi na to řekl, proč to sakra nedělám v zápase,“ dodává.

Od té doby tomuto triku v zámoří nikdo neřekne jinak než „Michigan goal“. Finta však nebyla Leggovým vynálezem. „Naučil mě to Bill Armstrong, se kterým jsem vyrůstal ve stejném městě. Později byl také v organizaci Devils. Odkoukal to z lakrosu,“ přiznává autor trefy, která má dnes následovníky v podobě Mikaela Granlunda, Andreje Svečnikova nebo Nilse Höglandera.