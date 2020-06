2019. Další nová funkce. Ve volbách o dva roky dříve byl Hnilička zvolen jako nestraník na kandidátce hnutí ANO do poslanecké sněmovny. • Archiv deníku Sport

2018. Dvacet let od legendárního triumfu na olympiádě v Naganu. Hnilička tam jako třetí gólman doplňoval Dominika Haška s Romanem Čechmánkem. • Archiv deníku Sport

2018. S Jaromírem Jágrem na Pražském hradě u příležitosti oslav sta let českého sportu. • Archiv deníku Sport

2007. Milan Hnilička v bráně Liberce během play off extraligy. Tygři opět skončili v semifinále, nad jejich síly byla Sparta. • Archiv deníku Sport

2006. Důvod k oslavě. Hnilička právě vychytal Finy a Češi jdou po výhře 3:1 do finále mistrovství světa v Rize. • Archiv deníku Sport

2005. Hnilička v extraligovém play off, jeho Liberec tehdy nestačil v semifinále na Pardubice, pozdějšího mistra. • Archiv deníku Sport

2004. Hnilička ukončil působení v zámoří a po štacích v New Yorku Rangers, Atlantě a Los Angeles byl slavnostně představen jako posila Liberce. • Archiv deníku Sport

2003. Při exhibicích Hnilička občas oblékl i fotbalovou výstroj. A do brány se nestavěl. • Archiv deníku Sport

Jak se v průběhu let měnil bývalý skvělý brankář Milan Hnilička? • koláž iSport.cz

Jedna z nejvýraznějších postav zlaté éry českého hokeje na přelomu tisíciletí, dnes poslanec a šéf Národní sportovní agentury. Bývalý skvělý brankář Milan Hnilička má na kontě tři tituly mistra světa i olympijské zlato z Nagana. Během kariéry si ovšem rád našel čas taky na jiné sporty. Pak zůstal v různých funkcích u hokeje a před pár lety aktivně vstoupil do politiky. Prohlédněte si v GALERII, co všechno Hnilička už prožil, a jak se od konce devadesátých let měnil.