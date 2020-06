Lékařka vyvrací Stloukalovy bludy z nahrávky: bolest, vitaminy i brambory | iSport.cz

Hráči Techniky stojí za Stloukalem, nechali si natisknout tričko s přezdívkou "Tvaroháři" • FOTO: Technika Brno Hokejový svaz nejdřív nařídil trenérovi dorostu Techniky Brno Martinu Stloukalovi, aby se za své výroky z uniklé nahrávky omluvil. On odmítl. Teď přišel Český hokej vzhledem k dotazům rodičů a kritickým připomínkám odborníků s dalším dílem reakce, která vyvrací nesmyslná výživová doporučení, jež Stloukal vtloukal svým patnáctiletým svěřencům do hlav. Argumentační úlohy se zhostila doktora Marie Skalská z Centra sportovní medicíny. Výhrady směřují zejména k pasážím, které se týkají přehlížení projevů bolesti, doporučeného dávkování vitamínu C, dělené stravy nebo vyloučení některých potravin z jídelníčku.

OKOSTICE M. Stloukal „Ti, co nemohli běhat, nepůjdou na led. Budou se uzdravovat pod odborným vedením lékaře Martina Stloukala v posilovně. Všechny uzdravím! Ti dám okostici, až ti bude špatně, vole. Vaše tělo ještě vůbec nemůže vědět, co je to nějaká okostice. Nebo že ho bolí achilovka. To je jenom proto, že nejste zvyklí na sobě systematicky pracovat." MUDr. Skalská „Bolest, zejména chronická, může i v dorosteneckém věku signalizovat závažnější poškození kosterně svalového aparátu a ignorování jejích příznaků může vést až k předčasnému ukončení kariéry. Riziková přitom může být jak nadměrná zátěž bez odpovídající regenerace, tak skokové navýšení zátěže."

VITAMÍN C M. Stloukal „Všichni budou vybaveni C vitaminem 1000. Každé ráno na lačnej žaludek polknete tabletku C 1000 miligramů. Jestli si seženete 250ky, tak budete žrát čtyři!" MUDr. Skalská „Zvýšené dávky vitamínu C nalačno mohou způsobit podráždění žaludku a vznik žaludečních potíží. Doporučená denní dávka vitamínu C pro jedince ve věku 14 až 18 let je 75 miligramů, přičemž při pestrém jídelníčku s dostatkem ovoce a zeleniny je pokryta z přirozených zdrojů."

DĚLENÁ STRAVA M. Stloukal „Budete si dělit stravu! Když budete žrát rýži, nemůžete žrát maso. A obráceně. Když maso, tak ne přílohy." MUDr. Skalská „Dělená strava nemá v tomto případě fyziologické opodstatnění. Naopak, u mladých sportovců je žádoucí, aby jídlo zahrnovalo jak sacharidy obsažené v přílohách, tak bílkovinu v mase, mléku, mléčných výrobcích a rostlinných potravinách. Pokud bude k obědu či večeři maso bez přílohy, hráči bude chybět zdroj pro tvorbu svalového glykogenu, který se tvoří ze sacharidů a důsledkem budou únava a zhoršená regenerace."