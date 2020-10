Osudy odsouzených hokejistů. První titul pro Kladno i těžký návrat z dolů

Hokejový tým z mistrovství světa 1949 • FOTO: Twitter

Byla to jen lživá záminka. Před 70 lety tým Československa neodletěl na šampionát do Londýna. Místo cesty za obhajobou zlata byli reprezentanti zatčeni a nespravedlivě odsouzeni za údajnou špionáž a velezradu. Vykonstruovaný proces s hokejisty trval sedm měsíců, na samotný soud stačily dva dny, probíhal 6. a 7. října 1950. Hanebný zločin komunistického režimu rozmetal generaci prvních mistrů světa. Jak se tehdejší reprezentanti následně vraceli do života?