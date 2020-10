Král o Ujčíkovi a demonstraci v Praze: Organizátorovi bych dal facku!

Pořádně se naštval. Boss českého hokeje Tomáš Král poskytnul deníku Sport a webu iSport.cz velký rozhovor. Když došlo na téma nedávné demonstrace „fanoušků“ na Staroměstském náměstí v Praze, začal se na židli zlostí pořádně kroutit. „Tomu idiotovi v brejličkách, co to organizoval, bych dal okamžitě facku, a bylo by po demonstraci,“ pálil ostrými. Vyjádřil se rovněž ke kontroverzním výrokům šéfa extraligové disciplinárky Viktora Ujčíka. Celý první díl povídání najdete ZDE .

Denně dohadoval s vládou podmínky resuscitace hokeje u nás. Když už se prezident Českého hokeje Tomáš Král blížil v jednáních ke zdárnému konci, radikální sportovní fanoušci si v Praze zorganizovali demonstraci. Rvačky, potyčky s policií, zranění lidé, záchranáři v akci.

„Byl jsem zásadně proti. Aby sem přijeli lidi z Ostravy házet dlažební kostky na policajty v době, kdy se staví polní nemocnice a shání plicní ventilátory… To je moc. Tomu idiotovi v brejličkách, co to organizoval, bych dal okamžitě facku, a bylo by po demonstraci. Každý má právo demonstrovat svůj názor, to je naprosto v pořádku. Jsou tu ale daná pravidla. Pokud je demonstrace pro maximálně pět set lidí, tak prosím. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale tohle bylo naprosto jasné, jak skončí,“ kroutí hlavou Král.

Demonstrace se zúčastnil i šéf disciplinární komise Tipsport extraligy Viktor Ujčik. Ten navíc v nedávném rozhovoru pro Sport prezentoval své poněkud kontroverzní názory. O koronaviru mluvil jako o chřipečce, kterou navíc do světa rozšířil nejbohatší člověk planety Bill Gates.

„Až Viktora potkám, musím se zeptat, jak je to s tím Gatesem. To mě fakt zajímá, kde tohle zjistil. Vážně mi to hodně leží v hlavě. Silicon Valley je území, do kterého jsem ještě nepronikl,“ rozesmál se zprvu Král.

Pak ale zvážnil. „Viktor šel na demonstraci projevit svůj názor, ani ve snu by mě nenapadlo, že bych ho za to měl nějak kárat nebo hodnotit. Pokud by tam kostkou dvěma policajtům urazil hlavu, tak ho vyhodím. Kdyby tam někoho zastřelil, musel bych to řešit.“

Také tohle Ujčíkovo jednání rozdělilo společnost na dvě poloviny. Pro jednu je hrdina, pro druhou jen hlupák. Královi však svými výstupy jednání neulehčil. „Neřídím univerzitní výkvět evropských intelektuálů. To, že hrál někdo dobře hokej, ještě neznamená, že je mimořádně nadaný po všech směrech. Tohle je normální ve všech oborech, že v něčem vynikáte a v něčem třeba tolik ne. Je běžné, že půlka lidí řekne, že to jsou blbci a zbytek opak,“ naznačuje svůj pohled Král.

Sám si navíc v nedávné době COVIDEM-19 prošel. A vir mu dal pořádně zabrat. „Jak by řekl Viktor, tuhle chřipčičku jsem pěkně odskákal. Taky jsem to bral před tím na lehkou váhu, takže jsem naprosto správně dostal pořádnou pecku,“ přiznal.