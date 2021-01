Kouč Stloukal o tlaku rodičů: Někdy musíte zakročit. V tenise je to horší

Proslavil se svým prostořekým projevem k mladým hokejistům Techniky Brno, jako rodič poznal trenér Martin Stloukal dobře i tenisové prostředí - jeho dcera vyhrála mistrovství republiky do 18 let, poté odešla studovat do Ameriky. „Z vlastní zkušenosti můžu říct, že v rámci angažmá rodičů je daleko horší tenis,“ vykládal Stloukal v pořadu O2 TV Česká ulička (premiéra dnes od 21:30 na O2 TV Sport).

Stloukalova dcera měla našlápnuto k zajímavé tenisové kariéře, nakonec ale dala přednost studiu. S tím už se prý profesionální dráha skloubit nedala. „Jako otec jsem hrozně pyšnej, málokdo si umí představit, co to je dostat se do Ameriky na univerzitu a mít plné stipendium,“ dmul se trenér v České uličce. „Tady dávám důraz na ten sport, který člověku může strašně pomoct,“ měl jasno muž z nahrávky, která před časem bavila republiku.

V hokejovém prostředí se Stloukal pohyboval i jako rodič, jeho syn totiž hraje také hokej. S tím, jak vychoval své děti, je tedy prý spokojený. „Proto možná někomu nejdou úplně pod nos moje názory, protože já jsem si v tom na základě vlastních zkušeností dost jistej.“

Každopádně je ale schopný porovnat oba sporty i z hlediska rodičovských očekávání, která ambiciózní tatínkové a maminky nakládají hlavně na mládežnické trenéry. „Tenis je v tomto horší, ten tlak a angažmá rodičů je daleko hutnější,“ popsal Michalu Hrdličkovi.

„Hokej je kolektivní sport a přece jenom stojíte někde na té tribuně, takže trenér má k hráči blíž, může ho hned vyměnit. To v tenise udělat nemůžete,“ vysvětloval Martin Stloukal. „V momentě, kdy to přeroste z mýho pohledu nějakou hranici, kdy rodič začne vyvolávat, radit, kam mám postavit Venouška nebo Jeníčka, a s Karlíčkem že on hrát nemůže, tak v tu chvíli musíte zakročit,“ řekl.

„V tenise rodič dokáže trenérovi vnutit svou vůli natolik, že ten trenér až skončí,“ doplnil Martin Stloukal své zkušenosti.

