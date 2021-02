Hokej zase O Kapku lepší. Extraliga i národní tým v boji proti rakovině

Oranžová stužka

Symbolem, který doplňuje logo projektu, je oranžová stužka, neboť právě oranžová barva reprezentuje boj s poruchou krvetvorby. Proto budou mít kapitáni či významní hráči týmů speciálně upravené dresy, všichni hráči nastoupí s logem projektu na přilbách, oranžovými symboly například jako omotávka hokejky, oranžovými tkaničkami apod. Členové realizačních týmů či televizní reportéři budou vybaveni oranžovými stužkami na klopách.

Jak pomůžeme?

Kromě zvýšení povědomí a upozornění na problematiku onkologických onemocnění u dětí je cílem projektu získat finanční prostředky. Dresy významných osobností Tipsport extraligy i vybraných týmů Chance ligy ozdobí speciální oranžový rukáv s logem projektu. Tyto dresy budou následně umístěny do internetové aukce (10. – 18. února 2021). Ve speciální edici dresů nastoupí také hokejisté národního týmu, kteří budou mít logo projektu O Kapku lepší hokej na prsou a na zádech pod číslem. I zde následně proběhne internetová aukce dresů vybraných hráčů (13. – 22. února 2021), která bude navíc doplněna o jedinečné vydání hokejových kartiček členů Síně slávy českého hokeje a edici karet Priceless Moments of Czech Hockey 3D.

Neomezeně můžete nadačnímu fondu přispívat také formou DMS ve tvaru DMS KAPKANADEJE 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Nadační fond Kapka naděje obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více o dalších možnostech podpory zjistíte na webu: okapkulepsihokej.cz

Tváře druhého ročníku O kapku lepší hokej

Děti s různým onkologickým onemocněním bohužel nalezneme v každém kraji. Letos jsme zvolili následující dva dětské hrdiny, kteří se společně se svými rodinami a přáteli pustili do boje s leukémií.

Adam (10 let) začínal hrát hokej jako hráč v poli. Pak se bohužel objevil ošklivý protivník – leukémie. Zápas s ní trval velmi dlouho. Po transplantaci kostní dřeně se začal pomalu vracet do svého týmu a dohánět zameškané tréninky a zápasy. Zhruba po roce se rozhodl vyzkoušet post brankaře a jít tak stejnou cestou jako brácha. Kromě pochytání mnoha střel a zaléčení modřin z brány nikdy nezapomene na to, že vyhrál svůj největší zápas proti zrádné leukémii. Po boku mu naštěstí stál jeho statečný starší brácha a skvělý hokejový brankář Denis (12 let), který mu daroval svou kostní dřeň a tím dal mladšímu bráchovi šanci vyhrát nejtěžší zápas – o život.

Stáník (10 let) prošel zápasem o život dvakrát. Poprvé ve 2,5 letech, kdy se po uzdravení pustil s vervou do hokejových tréninků a zápasů a dával góly. Po šesti letech se mu bohužel zákeřná leukémie vrátila a nastalo opět těžké období léčby a následné transplantace. Stáník to však nevzdal, jako žádný ze svých zápasů, a prošel tím se vztyčenou hlavou. Led už na Stáníka opět čeká. Tak přejeme mnoho gólů!

Kam bude Nadační fond Kapka Naděje směřovat vybrané finanční prostředky

NF Kapka naděje pomáhá ve více než 50 nemocnicích v celé České republice. Jmenovat můžeme nemocnice v Benátkách nad Jizerou, Brně, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Havířově, Hradci Králové, Jihlavě, Kadani, Karlových Varech, Kladně, Liberci, Litoměřicích, Litvínově, Mladá Boleslavi, Olomouci, Pardubicích, Plzni, Praze, Prostějově, Přerově, Sokolově, Třebíči, Třinci, Ústí nad Labem, Vítkovicích, Vsetíně a Zlíně.

Pro 2. ročník projektu byly vybrány tyto nemocnice: Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice Ostrava, Pediatrické oddělení – Fakultní nemocnice Olomouc, Pediatrické oddělení – Nemocnice Jihlava

Kdy se hráči představí s oranžovými prvky?

Tipsport extraliga ledního hokeje

Čtvrtek 4. 2. 2021, pátek 5. 2. 2021 a neděle 7. 2. 2021. V každém utkání daných hracích dní by měl vždy v každém týmu nastoupit jeden hráč s dresem, jehož rukáv je obarven do oranžova.

Chance liga

sobota 6. 2. 2021. Významní hráči vybraných klubů se představí s dresem s oranžovým rukávem, nebo jinak speciálně upraveným dresem.

Národní tým

sobota 13. února 2021, zápas Česko – Finsko.