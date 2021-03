Černošský útok v AHL, poprvé od 40. let. Zapadli by i jako modří, řekl kouč

Quinton Byfield se loni stal nejvýš draftovaným hráčem NHL černé pleti. Jako dvojku si ho vybrali Los Angeles Kings. Minulou neděli se postaral o další zápis do dějin. V AHL nastoupil za farmářský tým Ontario Reign proti Bakersfieldu mezi Akilem Thomasem a Devantem Smithem-Pellym. Vytvořili první černý útok v profi soutěžích od 40. let, kdy spolu hráli Herb Carnegie, jeho bratr Ossie a Manny McIntyre. Jejich lajně říkali Black Aces. Teď jsou Černá esa znovu na scéně.

Byl to nezapomenutelný večer, nejen z historického pohledu. V utkání proti záložnímu celku Edmontonu udeřili hráči černošské lajny týmu Ontario Reign celkem čtyřikrát. Nejprve skóroval Quinton Byfield, Akil Thomas pak během necelých tří minut nasypal tři góly a prvním hattrickem své profi kariéry poslal zápas do prodloužení. Na druhou trefu mu nahrával Byfield, na vyrovnávací Devante Smith-Pelly. „Panovníci“ z týmu Reign sestřelili Backersfield Condors 5:4 po nájezdech.

„Byli jsme nesmírně šťastní, že nás postavili do jedné lajny. V mužstvu jsme čtyři černoši, takže nebylo nic šíleného, že nás dali k sobě. Ale určitě to byl zvláštní pocit,“ pravil Thomas.

Tím čtvrtým myslel útočníka Bokondjiho Imamu. „Pro černé kluky je to skvělá věc, třeba je budeme inspirovat, budou cítit, že v hokeji mají místo. Nezáleží, jakou barvu pleti člověk má, jde o to, že jako hráči můžeme být příkladem pro ostatní,“ uvedl jednadvacetiletý útočník.

Smith-Pelly je v osmadvaceti z trojice nejstarší, ale do Ontaria přišel poslední, podepsal teprve začátkem března a během tripu do Kalifornie bydlel s Thomasem na pokoji. Minulou sezonu strávil v Kunlunu v KHL, předtím osm let střídal kluby NHL, kde sehrál ke čtyřem stovkám zápasů. Před třemi lety s Washingtonem získal Stanley Cup. Byfielda považují za velký příslib, Thomas, jehož Kings draftovali před třemi lety ve druhém kole, platí za výbušného střelce. Oba jsou mistry světa dvacítek z roku 2020, Thomas zlatým gólem rozhodl strhující finále mezi Kanadou a Ruskem.

V útoku Reign se s Byfieldem potkávali i dřív. Nyní navázal na svého otce Kahlila, jenž v různých soutěžích taky párkrát nastoupil ve formaci poskládané výhradně z hráčů tmavé pleti. V ročníku 1998/99 v United Hockey League hrál za Flint Generals s Jaysonem Paynem a Nickem Forbesem. O sedm let později za Jacksonville Barracudas v Southern Professional Hockey League s Danem Hickmanem a Tyronem Garnerem. Původně gólmanem, který chytal tři zápasy za Calgary Flames a působil i v Norsku, Německu a Velké Británii.

„Táta byl jednou členem celé černé pětky, tedy včetně obránců,“ tvrdil Akil Thomas. „Třeba se nám to taky jednou povede. Psal jsem mu, hned jak nám oznámili, že budeme hrát spolu. Byl to neskutečný výkon a bláznivý zápas. Dal jsem svůj první hattrick, vyhráli jsme. Skvělý pocit,“ líčil.

ČERNOŠSKÁ PRVENSTVÍ smlouva v NHL Art Dorrington (Rangers)

1950 hráč v NHL Willie O´Ree (Boston)

1957/58, 1960/61 hráč v extralize Wayne Simmonds, Chris Stewart (Liberec)

2012/13 brankář v NHL Grant Fuhr (Edmonton)

1981/82 100 gólů v NHL Tony McKegney (Buffalo)

1982/83 50 gólů v sezoně NHL Jarome Iginla (Calgary)

2001/02 vítěz Stanley Cupu Grant Fuhr (Edmonton)

1984 nejvíc Stanley Cupů Grant Fuhr (Edmonton)

5 (1984-85, 1987-88, 1990) kapitán v NHL Dirk Graham (Chicago)

1989-95 nejvýš v draftu Quinton Byfield (2., Los Angeles)

2020 mistr světa Anson Carter, Jan Alston (Kanada)

2003 olympijský vítěz Jarome Iginla (Kanada)

2010

Po utkání se prý s Kings a Reign spojili lidé z Hockey Hall of Fame, aby získali materiál ze zápasu. „Bylo vážně vzrušující vidět, jak ti kluci spolu jezdí po ledě a vedle nich starý Devo (Smith-Pelly). Za našich dob jsme o tom tolik nepřemýšleli, ale časem si člověk řekne si: ‚Pane jo, hrál jsem se samými černochy. To bylo vážně něco. A teď to zažil i můj syn,“ těšilo Kahlila Thomase.

První doloženou all-Black lajnou profesionálního hokeje se stali bratři Carnegieovi s McIntyrem. V tomto složení hráli v sezoně 1941/42 za Timmins Buffalo Ankerites. O šest let později posílili francouzský Racing Club de Paris, sešli se ještě v týmech quebecké Senior Hockey League, nastupovali za Shawinigan Falls a Sherbrooke, kde se během ročníku 1948/49 potkali naposledy.

Slavný Jean Beliveau znal Herba Carnegieho z juniorů a později tvrdil, že byl jedním z nejlepších hokejistů, jakého viděl. Carnegie zkoušel štěstí v kempu New York Rangers a Toronta, podle majitele Leafs Conna Smythea však nebyl dost dobrý. Šanci nedostal a zbytek života zasvětil boji proti rasismu. Prvním černochem v NHL se tak stal v sezoně 1957/58 Willie O´Ree v Bostonu.

V kanadské vysokoškolské soutěži se v dresu univerzity Saint Mary´s sešel v roce 1970 kompletní černý útok ve složení Bob Dawson, Darrell Maxwell a Percy Paris. Jeho syn John Paris Jr. se stal prvním černým koučem, který vyhrál profesionální šampionát. V roce 1994 dovedl Atlanta Knights v IHL k vítězství v Turner Cupu.

I Parise juniora oslovili, jakmile John Wroblewski, kouč Ontario Reign, poslal na led komando černochů. „Na tohle musí být hrdí všichni, nejen barevní, nýbrž celý hokejový svět. Je to něco, o čem se bude dlouho mluvit. Z herního hlediska každý ze členů útoku přináší svoje. Smith-Pelly je tvrďák, velký, silný, zároveň to umí s pukem. Thomas je zase rychlé a zručné křídlo, Byfield vysoký, rychlý centr se šikovnýma rukama. Do mužstva by zapadli, i kdyby byli modří,“ dodal.