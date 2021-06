Trončinského (†32) kouč z Británie: Líbilo se mu tady, zprávu si schovám

Několikrát se mu při povídání třásl hlas, ztráta Marka Trončinského, oblíbeného hráče a kamaráda, ho citelně zasáhla. „Vím, co se říká, ale při jeho angažmá v Sheffieldu nebyl absolutně žádný problém. Byl to vynikající kluk,“ smutně prohodil Aaron Fox, manažer i trenér britského celku Sheffield Steelers, kde Trončinský před dvěma lety působil. A kde se domluvil na angažmá i pro příští ročník. Na angažmá, které už bohužel nikdy nevyjde.

Předminulý týden zesnulého Marka Trončinského v rozhovoru neoslovil Aaron Fox jinak než Tron. Vzpomínal na společný triumf v britské lize a rozpovídal se i o věci, o které se málo mluví, ale která celý sportovní svět silně sužuje. Psychické potíže. „Hráč se nesmí bát si říct o pomoc. Tam to začíná,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro iSport.cz muž, jenž jako hráč hrál v šesti evropských státech, jako trenér vedl Záhřeb a nyní Sheffield.

Jak vzpomínáte na Marka Trončinského?

„Má zkušenost s ním je výtečná. Upřímně, když berete hráče do Velké Británie, mnohdy nevíte, co vlastně pořizujete. Tron měl vynikající hokejový životopis, o dva roky dříve vyhrál bodování obránců české ligy. Takoví hráči běžně nechodí do Sheffieldu. Viděl jsem mnoho jeho zápasů a sestřihů. Učinil jsem nespočet telefonátů, abych se na něj doptal. Tušil jsem, že za jeho příchodem stojí mimo hokejové důvody, protože sešup v kvalitě ligy byl zjevný. Ale Tron byl vynikající posilou.“

Co jste se dozvěděl předtím, než jste ho v roce 2019 podepsal?

„Devadesát procent informací bylo pozitivních. Skvělý kluk, veselý, usměvavý, dobrý do kabiny. Těch zbylých deset procent bylo varování. Ale rozhodli jsme se do toho jít. Tron přišel, první den jsme se sešli. Na rovinu jsem mu sdělil svá očekávání a také jsem mu řekl, co všechno jsem o něm a o jeho povaze slyšel.“

Vyčistit stůl hned zpočátku.

„Ano, přesně. Aby k žádným potížím ani nemohlo dojít. A nakonec ani nedošlo. Žádné problémy nenastaly. Přišel, hrál fantasticky. Bylo skvělé pohybovat se v jeho blízkosti. Spoluhráči ho měli velmi rádi. Ihned zapadl do české party k Tomáši Dubovi a Josefu Hrabalovi. Neměl tak dobrou angličtinu, ale pomáhali mu právě oni dva, takže ani tam nebyl problém. Jeho řečí navíc byl hokej, na ledě slova nepotřeboval.“

Takže posila jako hrom.

„Elitní hráč, fyzický, výtečný bruslař. Schopný produkovat do ofenzivy. Byli jsme s ním velmi spokojení. Za všechno mluví fakt, že jsme ho chtěli podepsat hned na další ročník, ale kvůli pandemii to nevyšlo. A před třemi týdny jsme se dohodli, že za nás bude hrát nadcházející sezonu. Do ní bohužel Tron už nenastoupí. Byl to první hráč, kterého chtěl získat pro další rok.“

43 Tolik zápasů odehrál Marek Trončinský v Sheffieldu.

Často se skloňovali problémy mimo led jako trable s životosprávou nebo finanční potíže. V Sheffieldu tedy nedošlo k žádným nesrovnalostem mimo zápasy a tréninky?

„Nikdy. Ani v nejmenším. Nic z toho, co obestíralo jeho minulost. I proto jsem tolik chtěl, aby za nás znovu hrál. Myslím, že i jemu se v Anglii líbilo, chtěl se tam vrátit. Nikdy nevynechal trénink, nikdy nepřišel s naštvaným výrazem ve tváři. Nikdy nenastala chvíle, kdy bych si pomyslel: Ty jo, co se to s ním děje. Žádným způsobem se nelišil od jiných hráčů, které jsem potkal nebo vedl.“

Lze tedy říct, že působení v Anglii možná bral do jisté míry jako restart, nebo jako únik před problémy, které měl doma?

„Asi ano. Za sebou mohl odchodem do nové země nechat věci, které ho tížily. Byl díky tomu schopen sem přijít s čistou hlavou. Zároveň neměl nic, co by ho od hokeje odvádělo, což možná byl častý problém v Česku. Tady možná získal pocit, že Česko je hodně daleko a společně s ním i mnoho zmíněných problémů. Ale je to jen můj názor. Není to nic, co bych věděl jistě.“

Zároveň se o Trončinském vědělo, že byl mezi spoluhráči populární. Máte s ním vy osobně nějakou milou historku?

„Máte pravdu, byl hodně oblíbený. Dokonce si myslím, že byl ještě vtipnější, než jsme zažili, protože mu angličtina nedovolovala se vyjadřovat naplno. Mám na něj jen dobré vzpomínky, opravdu. Budu vzpomínat na jeho výkony, protože byly vynikající. Vzpomenu si, jak nadšeně zvedal pohárovou trofej, kterou jsme vyhráli. Nebo na společný návrat k naší domácí hale po výhře, kde čekali fanoušci. Víte, opravdu bych se nesnažil hráče přivádět znovu a znovu, kdybych nebyl přesvědčený o jeho hokejových i lidských kvalitách. Hned po skončení posledního ročníku mi Tron poslal hlasovou zprávu svou lámanou angličtinou, kde se ptal: Tak co bude s tou příští sezonou? Upřímně, tu hlasovku nikdy nevymažu. Navždy zůstane v mém mobilu. Měl jsem s ním opravdu skvělý vztah.“

O to větší šok musela smutná novina způsobit.

„Psal mi ještě 19. května, na mé narozeniny. Posílal mi fotky z prosluněné Prahy. Ve středu před smrtí mi ještě psal, co si dávají k jídlu, a se smíchem dodával, že to bude muset později shazovat, aby byl na sezonu připravený. A ano, pak následoval naprostý šok. Najednou byl pryč.“