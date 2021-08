Zlatá hokejka: Pastrňák může překonat Jágra! Spolufavoritem je i vítěz NHL

Finalisté Zlaté hokejky 2021 Filip HRONEK

obránce

Detroit (NHL)

Sezonu rozjel parádně v Hradci Králové, pak byl nejproduktivnějším hráčem Detroitu. Lídr české obrany na MS. Dmitrij JAŠKIN

útočník

Dynamo Moskva (KHL)

Zářil v KHL, s 38 zásahy byl nejlepším střelcem ligy, ale na MS kvůli zdraví nejel. Příští stanicí je Arizona v NHL. David KREJČÍ

útočník

Boston (NHL)

Opora a jedna z ikon Bruins, kde strávil 15 sezon. V té příští vyšperkuje extraligu v dresu Olomouce. Dominik KUBALÍK

útočník

Chicago (NHL)

Navázal na skvostnou nováčkovskou sezonu v NHL, druhý v gólech a třetí v bodování Blackhawks. Na MS hrál v elitní formaci. Martin NEČAS

útočník

Carolina (NHL)

Stoupá mezi hvězdy. Už patří k oporám Hurricanes, 41 body opět překonal své maximum a v plus/minus patřil k nejlepším v NHL. Ondřej PALÁT

útočník

Tampa Bay (NHL)

Spolufavorit ankety, v závěru sezony se dočkal druhého Stanley Cupu. Nesmírně komplexní hráč, umí všechno a pořád se zlepšuje. David PASTRŇÁK

útočník

Boston (NHL)

Globální hvězda skočila do sezony po dlouhé rekonvalescenci, stihla 48 zápasů i bodů. V play off zářil, ale na Pohár to bylo málo. Vítek VANĚČEK

brankář

Washington (NHL)

V premiérové sezoně nezklamal, škoda zranění, kterého ho vyřadilo. Oklikou přes Seattle se znovu vrátil do hlavního města USA. Jakub VORÁČEK

útočník

Philadelphia (NHL)

Desátá sezona u Flyers mu přinesla spíš rozpaky a čekalo se, kam v létě odejde. Staronovou známost vytvoří s Kabátníky. Jakub VRÁNA

útočník

Detroit (NHL)

Rozbalil velký dárek – tříletý lukrativní kontrakt s Red Wings. Oceňovaný střelec si přišel na své. Sypal góly, bude zas.