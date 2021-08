Olympiáda s hvězdami NHL? Voráček nevěří. Komplikace s pojistkou

Hráči už mají v ruce rozpis sezony. Vedení NHL počítá s dvoutýdenní pauzou v únoru. V tomto okně by měli vyvolení hokejisté odcestovat do Číny na zimní olympijské hry. „Je to velké lákadlo, snad to vyjde,“ shodují se čeští hráči z elitní desítky Zlaté hokejky. Komplikací by mohlo být pojištění proti koronaviru. Žádná ze stran se zatím nemá k jeho zaplacení.

Hlavní přání mají všichni stejné: prožít standardní ročník bez covidových turbulencí. „Snad nás čeká normální sezona, ve které se všechno odehraje, jak má. Už jsme dostali i první plán sezony, ve kterém je standardních 82 zápasů. Je tam taky únorová dvoutýdenní pauza na olympiádu. Všichni by byli moc rádi, kdyby tam mohli jet. Situace se ale pořád může změnit,“ říká Ondřej Palát, druhý muž letošní Zlaté hokejky.

„Pro mě osobně je olympiáda velké lákadlo. Byl jsem na Hrách jen jednou v Soči, kde bylo hodně zkušených veteránů. Teď už by moje role byla asi trochu jiná, bylo by to o něčem jiném. Jet tam a poprat se o medaile by bylo super,“ přidává forvard Tampy, které před měsícem pomohl k obhajobě Stanley Cupu.

Podobně to vidí i Jakub Vrána, který má v kapse novou smlouvu s Detroitem. „Minule jsme to povolení nedostali… Tohle je akce, kde chce hrát každý sportovec. Sní o tom každý, úplně každý to chce zažít. Věřím, že teď žádné překážky nebudou a že to vyjde,“ doufá střelec v premiérovou účast pod pěti kruhy.

Už dříve obě strany potvrdily, že by hráči NHL měli na olympiádě startovat. Byla to také jedna z hlavních podmínek ligových hokejistů, když vyjednávali s vedením soutěže o nové kolektivní smlouvě. Nechtěli už zažít situaci z roku 2018, kdy turnaj v Pchjongčchangu sledovali jen v televizi.

Jediným pesimistou z oslovených českých hráčů je Jakub Voráček. „Upřímně? Jsem ohledně olympiády hrozně skeptický. Všichni bychom tam chtěli jet, ale už jsme v minulosti poznali, že jsme na to hrozně malí pánové. Očekávám, že nakonec přijde nějaká výmluva, proč nás tam nepustí, což mě bude strašně mrzet.“

Během pátku se pak opravdu vyrojily informace, které účast nejlepších hokejistů planety v Pekingu zase posouvají o kus dál od cílové pásky jistoty.

Problémem je pojištění hráčů proti nákaze COVID-19. Platit tučné pojistné totiž nechce Mezinárodní hokejová federace ani vedení NHL. S informací přišel respektovaný americký novinář Lary Brooks z deníku New York Post. Uvedl, že hráčská asociace NHL (NHLPA) již hráče upozornila, že pojištění platit nebude.

Ligoví hokejisté by tak v případě nákazy během olympijského turnaje přišli po dobu výpadku o svůj plat. NHLPA už taky hráčům doporučila neúčastnit se srpnové olympijské kvalifikace, která se týká například Slovenska, Běloruska či Lotyšska.

Podle šéfů NHL je už 90 procent hráčů ligy naočkovaných, procento nakažených by tedy teoreticky nemělo být velké. IIHF již také v rozpočtu vyčlenila pět milionů dolarů, kterými by případně klubům i samotným hráčům kompenzovala ušlý zisk.

Definitivní potvrzení, jak celá záležitost dopadne, však stále chybí, jasno by mělo být v příštích týdnech. Ve hře je pořád i nepopulární varianta, která by počítala pouze s účastí hokejistů z Evropy stejně, jako tomu bylo na posledních ZOH v Jižní Koreji.

