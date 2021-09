Pohodlní kapři místo dravých štik. Akademie selhávají, zaznělo na fóru

Z hlediska transparentnosti a komunikace nelze zvolat nic jiného: Konečně! Hokejový svaz sezval do pořadu s názvem Fórum Kabina experty hned z několika segmentů zodpovídajících za výchovu tuzemských nadějí. Cílem bylo pojmenovat nejpalčivější problémy, které brzdí tvorbu nových Jágrů. „V projektu Akademií jsme neúspěšní a dosažené výsledky nenaplnily očekávání, které byly do projektu vkládány,“ shrnul jejich manažer Pavel Geffert.

Pojmenovat věci pravými jmény. Věta, jež zazněla hned několikrát na počátku roku po vypadnutí reprezentační dvacítky z mistrovství světa. Přesto se mnohdy zdálo, jako by zástupci Českého hokeje potíže při výchově mladých hokejistů moc nevnímali. Nebo lépe řečeno, jako kdyby je nebraly moc vážně. Pavel Geffert, manažer programu svazových akademií však naprosto jasně řekl, jak si mládežnický hokej stojí.

„V posledních deseti letech jsme se v rámci dvacítek, osmnáctek a Hlinka Gretzky Cupu z 28 pokusů dostali do nejlepší čtyřky pouze dvakrát. První místo jsme získali jednou. Z hlediska draftů do NHL bylo draftováno 76 hráčů, z toho deset v prvním kole a jen Zadina a Zacha v první desítce. Současný model Akademií nemůže vést k tomu, že budeme dlouhodobě úspěšní,“ shrnul Geffert poslední dekádu.

Přestože se podobná slova nelehce poslouchají, jsou pravdivá. A pouze pokud se opravdu předloží bez přikrášlování a ohýbání, lze s tím něco dělat. „Máme vrcholový výběrový program mládeže, do kterého ale podle mého žádný výběr neprobíhá. U nás se ve věku hráčů při vstupu do projektu Akademií nerozhodujeme, kdo je lepší, ale kdo je horší. Podle mého jde o zásadní rozdíl. Vytváříme šedivý průměr a pokud chceme z toho rybníku někoho vytáhnout, tak je plný pohodlných kaprů, ne hladových štik,“ doplnil.

V diskusním bloku se společně se svazovým manažerem sešli také představitelé extraligových klubů věnujících se mládeži. Pavel Zubíček z Komety, Petr Hemský z Pardubic, Darek Stránský z Vítkovic a Petr Haken z Mladé Boleslavi. Mezi zúčastněnými nejvíce rezonovali dvě témata. Propojení vzdělávacího systému s hokejem a ochota mladých hráčů pracovat.

„U nás to funguje. Máme domluvu se sportovním gymnáziem, že od pondělí do středy klukům začíná výuka od 10 hodin a ranní tréninky se počítají do docházky. Trenér má poloviční úvazek ve škole a poloviční u nás. Do klubové kultury chceme víc dostat propojení se vzděláním, protože víme, že hokeji se bude věnovat jen malé procento hráčů,“ shrnul situaci v Pardubicích Petr Hemský. „U nás je to obdobné. Především díky faktu, že ředitelka gymnázia má ráda sport,“ řekl Haken. „Ano, není to státně řízené, ale záleží jen na šikovnosti manažerů klubů, kteří mají známého ředitele, který upraví program výuky,“ dodal Stránský.

Deník Sport poté zaslal dotaz, zda nejsou největší obžalobou svazové práce výroky hráčů, kteří ochutnají tréninkový proces ve Skandinávii a tvrdí, že až tam se naučili makat. „Za mě je to ostuda především jejich. Jestli něco takového vypustí, tak je to jejich ostuda. Kdo jim tady bránil makat? Já neznám jediného trenéra, který navede hráče, aby udělal osm dřepů místo deseti. Já ty články četl, hráči sami se přiznávali k tomu, že to u nás šidili. Víc k tomu nemám co říct,“ sdílel svůj pohled Geffert.

Potvrdilo se, že v rámci práce s mládeží musí svaz vylepšit mnoho věcí. A nezvládne to žádný solitér. I z toho důvodu lze uspořádání podobné diskuse jen kvitovat. V podobném otevřeném duchu je třeba, aby svaz komunikoval častěji. Pomůže to všem zúčastněným.

Zúčastnění Fóra Kabina – blok o Akademiích

Pavel Geffert, manažer Akademií Českého hokeje

Petr Hemský, šéftrenér mládeže Pardubic

Petr Haken, sportovní manažer mládeže Mladé Boleslavi

Darek Stránský, trenér dorostu Vítkovic

Pavel Zubíček, sportovní manažer mládeže Komety