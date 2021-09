Fasela střídá Francouz. Bříza neuspěl, ale stal se místopředsedou IIHF

Tardif s hokejem začínal v rodné Kanadě, kde počátkem 70. let nastupoval v juniorské QMJHL. Do Evropy přišel v roce 1975, kde hrál nejprve za Brusel a o tři roky později se přestěhoval do Francie, kde hrál za Chamonix a Rouen a s oběma týmy slavil ligový titul. Čtyřikrát také získal titul nejlepšího střelce francouzské hokejové ligy (Ligue Magnus). Aktivní hráčskou kariéru ukončil v roce 1990.