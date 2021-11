Pešán o rodině, morálních hodnotách i emocích: Za leklou rybu se nepovažuju

Má ten Pešán vůbec nějaké emoce? Otázka, která se ve velkém řešila během posledního mistrovství světa. Pro současného trenéra české reprezentace šlo o první velkou akci, národní tým v Rize neuspěl, ve čtvrtfinále nestačil na Finsko. „Klidný rozhodně nejsem, ale snažím se klidně vypadat. Evidentně se mi to daří,“ usmál se kouč libereckých mistrů z roku 2016 v novém díle pořadu Česká ulička. Celý díl můžete vidět v pondělí od 21:30 na O2 TV Sport.

Na ožehavé téma z jarního světového šampionátu přišla řada v tradiční rubrice „Podpásovka“. Moderátor Michal Hrdlička před Pešánem přečetl kritickou citaci Jiřího Hrdiny, mistra světa z roku 1985 a trojnásobného vítěze Stanley Cupu: „Má ten Pešán nějaké emoce? Každý záběr tam stojí, jako když je uražený a s nikým nemluví. Stojí tam takhle od první minuty, proč je tam nehecuje?“

A Pešán začal vysvětlovat. „Každý kouč je v něčem specifický. Někteří jsou takovými fanoušky na střídačce, já ten typ nejsem. Netvrdím, že to je dobře,“ začal svou obhajobu. „Snažím se tým nabudit, pracovat s ním v emocích během tréninků, před zápasem a o přestávkách. Ani jako hráč jsem neměl moc rád afektovaného kouče na střídačce, který pořád křičel na rozhodčího a nadával hráčům. Netvrdím, že být leklá ryba je správný, ale já se za leklou rybu nepovažuju.“

V novém díle České uličky samozřejmě přišla řada i na několik dalších témat. Pešán obhajoval i svůj výrok, že k lepším výsledkům schází česká chytrost. Promluvil i o morálních hodnotách v mládeži, trenérům-nehokejistům i vlastní rodině. S manželkou Lucií (bývalá lyžařka Hrstková) má dvě děti. „Patrik (9 let) je Bílý Tygr a Lenka (7 let) skvěle lyžuje. Myslím si, že je to budoucí olympijská naděje,“ prozradil.

