Český hokej musí kvůli ruské invazi řešit tři věci: MS, juniory a EHT

Český bek Libor Šulák poté, co vstřelil vítězný gól proti Rusku • Michal Beránek / Sport

Ruský útočník Dmitrij Voronkov opouští hřiště po vyloučení do konce utkání • Michal Beránek / Sport

Den, jenž sice zalil Českou republiku slunečným počasím, ale světový vzduch zalil strach, obavy a naštvání. Poté, co agresor z Ruské federace vtrhl na Ukrajinu, musí své postoje pozměnit řada institucí, ani hokej není výjimkou. O co jde? Nejbližším problémem bude dubnové pořádání turnaje EHT v Česku a to, jak se zachovat k účasti ruských hokejistů. „Dříve, nebo později musíme začít řešit tři věci,“ pronesl mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.