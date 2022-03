Gretzky rozhýbal vlnu sankcí, Rusové ho nechápou: Dřív byl přátelský...

Dvě ukrajinské sestry Ljuba a Olga také promluvily v O2 Areně. Do Česka uprchly se třemi dětmi i díky redaktorovi Sportu Janu Denemarkovi (vpravo uprostřed) • Pavel Mazáč (Sport)

Wayne Gretzky se po napadení Ukrajiny jako jeden z prvních pustil do Rusů. Třetí den po invazi vyzval k jejich vyloučení z příštího juniorského mistrovství světa, které se hraje v Edmontonu. „Dřív byl Kanaďan k našemu hokeji přátelský. Wayne se přátelil s hráči sovětského týmu, o Rusku mluvil korektně a vyhýbal se negativním komentářům. Princip, že politika do sportu nepatří, je i v tomto případě zapomenut,“ napsal Sport-Express.

Spousta se toho změnila po 24. únoru, kdy ruská vojska vtrhla na území Ukrajiny a rozpoutala to, čemu u nich říkají speciální vojenská operace. Wayne Gretzky vyzval k sankcím dřív, než se rozhodly jednat sportovní federace včetně IIHF. Ta nakonec vedle Ruska vyloučila ze všech mezinárodních soutěží i Bělorusko, jež agresory podporuje.

„Mezi Severoameričany je dost věčných kritiků, ať už chtějí, nebo nechtějí kritizovat naši zemi a vyprávět příběhy. K protiruskému trendu mezi hvězdami světového sportu se přidal i legendární Gretzky, který se k podobným tématům předtím vyjadřoval jen zřídka,“ hlásal Sport-Express v článku, který nebyl ani podepsán.

Na svém webu přidali Gretzkyho fotku ze zimní olympiády ve Vancouveru 2010, kde třímá hokejový dres s nápisem Russia. Text připomíná, že v minulosti přiletěl rovněž na Utkání hvězd KHL do Minsku a rozebírá východoevropský původ hokejového velikána. „Jeho dědeček byl Bělorus a prvním jazykem otce byla ukrajinština. Povídáme si o kořenech nejlepšího hokejisty historie NHL, který vystoupil proti naší zemi,“ stálo v článku.

Gretzky má v hokejovém světě obrovský respekt. Kanadské legendě všichni naslouchají, každé vyjádření se okamžitě šíří médii. V Rusku se diví a nechtějí chápat, proč se k nim nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč historie NHL takhle zachoval, když má slovanské kořeny.

Jeho dědeček Těrentij Lavrentěvič Greckij pocházel z oblasti Grodno, ležící na území dnešního Běloruska. Začátkem 20. století emigroval s ženou Annou a synem Zinovijem do Kanady přes americké Chicago. Rodina patřila ke stoupencům cara Mikuláše II. a důvodem odchodu byl strach z revoluce. V Kanadě dostali půdu a začali hospodařit.

Anna se však záhy vrátila domů a dědeček legendy potkal novou lásku. Jméno si změnil na americký způsob, začali mu říkat Tony. Oženil se s Marií, Ukrajinkou z Ternopilské oblasti, která byla v době její emigrace součástí Polska. Gretzky strávil konec první světové války v kanadském expedičním sboru. Po demobilizaci se vrátil k farmaření a rodinnému životu. Chovali slepice, kachny, prasata a krávy, prodávali maso, mléko a vejce.

Walter, Waynův otec a synTonyho Gretzkého, vzpomínal, že rodiče doma mluvili ukrajinsky. Pokaždé, když se ho ptali, zda jsou Rusové, odpověděl: „Ne, Bělorusové.“ Narodil se a vyrůstal v Cunningtonu, kde potkal budoucí manželku. Brali se v roce 1960 a přestěhovali se do nedalekého Brantfordu.

Gretzky pracoval jako opravář pro telefonní společnost Bell. Od dětství byl posedlý hokejem, ale i subtilní postava a následky planých neštovic, kvůli nimž hodně zhubl, mu zabránily, aby pronikl do profesionálního hokeje. Lásku ke hře však předal synovi, který se narodil 26. Ledna 1961. I díky jeho péči se Wayne stal tak skvělým hráčem.

Sám měl možnost potkat vzdálené příbuzné z Běloruska během Utkání hvězd KHL v Minsku, kam byl pozván jako čestný host. Novináři domluvili schůzku s Těrentijovou vnučkou Galinou Soldatěnkovou, která žila ve městě Svislač nedaleko polských hranic a byla tedy Waynovou sestřenicí. Legendární útočník znal své kořeny, setkání s příbuznými však bylo překvapením.

„Dědeček mluvil bělorusky, babička polsky a spolu hovořili ukrajinsky. Všechny jejich děti měly jako první jazyk ukrajinštinu. V roce 1972, když se setkaly národní týmy SSSR a Kanady, moje matka poskytla rozhovor jednomu televiznímu kanálu a náhle přešla do směsice ruštiny a ukrajinštiny. To všichni koukali!“ vyprávěl Gretzky pro list Komsomolská Pravda.

Teď s novináři mluví na docela jiná témata. I jeho válka na Ukrajině zasáhla, proto patřil k prvním, kdo se nahlas vyslovili i pro sankce v hokeji.

„Myslím, že mezinárodní hokej by měl říct: Nenecháme je hrát na mistrovství světa juniorů,“ citovala ho média už 27. února. The Great One později svůj postoj upřesnil pro Sportsnet. „Lidi začali namítat, proč chci trestat ruské kluky. Já nechci, aby někdo byl potrestán. Jen si myslím, že dává smysl, abychom teď s touto zemí nesoupeřili,“ uvedl.

Rusové jeho postoj nechápou, jsou dotčeni, podsouvají Gretzkymu, že směšuje sport s politikou. Přitom to dělají sami. Nařízení ruské hokejové federace klubům, aby podporovaly válku na Ukrajině a nápisy na stadionech KHL, svědčí o tom, jak překrucují pravdu. A vidí jen to, co chtějí nebo musejí vidět.