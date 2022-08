Krejčí? To není možný! Pouštěl jsem si jeho nahrávky dokola, říká Rada

Byl doma pouhou sezonu, ale zanechal podle očekávání obrovský dojem. A zdaleka nejen u hokejových fanoušků či expertů. Útočník David Krejčí, jenž se vrátil do Bostonu a zámořské NHL, nadchl například i fotbalového trenéra Petra Radu. A to dokonce tak, že začal sledovat a nahrávat si zápasy Olomouce, za kterou šestatřicetiletá hvězda nastupovala. „Úplně jsem se rozplýval, to je taková lahůdka…“ nechává se unést nynější kouč pražské Dukly.