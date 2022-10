Finský Deštník. Lener popsal systém výchovy: peníze, kouči i filozofie

Zažil jsem to období před téměř patnácti lety, kdy novou cestu finského hokeje razil jeden velice chytrý vizionář Errka Westerlund, metodik svazu a poté hlavní trenér finského národního týmu. Říkalo se mu The Hockey Professor. Často jsme diskutovali, vyměňovali si zkušenosti. Sršela z něj vždy energie a zájem, zdobila ho rozvaha, moudrost a pokora. Není divu, že stál u zrodu finského fenoménu Umbrella, tedy Deštníku, jenž brzy začal chrlit kvalitu do reprezentace i NHL.