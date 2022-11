Posila z Ameriky. Kohn za mořem prodává slivovici a trénuje děti

„Trénoval jsem posledních devět let,“ líčí Ladislav Kohn v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. „Dělal jsem u mladých hlavního trenéra, se synem jsem si to vlastně postupně prošel od osmiletých kluků po osmnáctky. Každou kategorii. Letos se syn přesunul na školu do Bostonu, takže jsem trochu zvolnil, pomáhám jen jednomu mužstvu s mladšími ročníky.“

Kohnovi se usadili v Kalifornii nedaleko Anaheimu. Rodina je hodně kosmopolitní, manželka se narodila v Londýně, syn Jakub v Helsinkách. „Manželka se sice narodila v Londýně, ale odmalička bydlí v Americe. Její tatínek dělat děkana na univerzitě v Los Angeles,“ vysvětloval Ladislav Kohn. Do Londýna by se teď pro změnu mohla vrátit dcera.

„Má čtrnáct, věnuje se baletu, chtěla by na školu do New Yorku nebo do Londýna. Jsou tam skvělé baletní školy, cíle má vysoké. Záleží jenom na ní. Na její vůli a píli.“ Podobně to prý má i syn Jakub. V sedmnácti už je na očích hokejových skautů, nevede si vůbec špatně. Stejně jako táta hraje v útoku. Důrazný, šikovný pravák.

„Zatím mu to jde, mám z něho radost, ale je to dlouhá cesta. Bude potřeba hodně vůle, hodně píle, není to sprint. Když na sobě bude pracovat a bude se dál snažit zlepšovat, může hokej hrát. Nebo půjde na školu. Teď školu všichni upřednostňujeme, ale když přidá hokej, bude to skvělé.“

Venca Varaďa! Třinečtí fanoušci ocenili asistenci bývalého kouče v exhibici Video se připravuje ...

Sám teď plánuje s trénováním a hokejem zvolnit. Naplno se věnuje byznysu, v Kalifornii prodává tradiční českou slivovici. „Na západním pobřeží jsem zástupce firmy Jelínek. Pocházím z Uherského Hradiště, Vizovice jsou kousek. Obchodní zkušenosti mi sice chyběly, ale chuťové ne (směje se). V tom kraji jsem vyrůstal odmalička, neprodávám zajíce v pytli.“

Zástupci firmy jsou v Americe čtyři. Kohn se k této práci dostal klasicky přes hokej. „Byla to celkem náhoda,“ popisuje bývalý útočník. „Zdeněk Chromý, jeden z majitelů, byl v Kalifornii pár let. Má dva kluky a jeden hrál s mým synem, trénoval jsem je. Když se vraceli do Česka, tak mi Zdeněk navrhl možnost, že bych mohl být zástupce. Nikdy jsem to sice nedělal, ale kývnul jsem a pracuju. Je to zajímavé, baví mě to. Před Vánocemi teď bude vytížení veliké, musíme nahonit prodeje.“

Na třineckou rozlučku přijel Ladislav Kohn na otočku. Vyřídil si pár věcí doma a poprvé si zahrál v nové Werk Areně. „Asi rok poté, co se otevřela, jsme si tu se synem zatrénovali, aby nevypadl z tempa, je opravdu krásná. A když mi Hamas (Peter Hamerlík) telefonoval, jestli bych na exhibici nepřijel, tak nešlo odmítnout. Byl jsem nadšený, že se něco takového uspořádalo. Nemám šanci kluky vidět, potkat se takhle na jednom místě je fantastické. Parádní akce.“

Oceláře na dálku stále sleduje. Není to tak dávno, co klubu doporučil solidní posilu. Právě díky Kohnovi se do Třince dostal útočník Cory Kane (2016/17). „V Anaheimu si občas zajdu s klukama jen tak rekreačně zahrát hokej, Cory přes léto hledal klub a chtěl jít někam, kde by se mohl ukázat. Vypadal výborně, byl silný na puku, povahově super kluk, poctivý. Tak jsem na něho dal tip Třinci.“

Další případnou posilu zatím v merku nemá. „Sleduju třinecké výsledky a články, ale naživo jsem český hokej neviděl dlouho, což mě mrzí. V televizi je to něco jiného. Kdyby něco, ozvu se,“ dodal Ladislav Kohn.

