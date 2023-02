Hossa: S bratrem už víc boxuju. Kožní nemoc? Takové vypocení je v pohodě

Sám jste v pátek zaznamenal gól a asistenci, ale i tak jste neodvrátil prohru 3:6. Co říkáte na výkon a výsledek?

„Chtěli jsme lepší výsledek než loni v Bratislavě (český tým veden Jaromírem Jágrem vyhrál 5:4). Bohužel se nepodařilo. Bylo vidět, že spousta českých kluků se pořád udržuje a hrají hokej. U nás těch pořád aktivních na ledě není tolik. Jsme ale vděční za celou akci a jsme rádi, že si i diváci přišli na svoje.“

Jaké to bylo zahrát si zase s bratrem Marcelem? Dokonce jste mu nahrál na gól.

„Bylo to moc fajn. Na ledě už se tolik nepotkáme, spíše na svahu s lyžemi na nohách.“

Po zápase jste si hodně dlouho podávali ruce, třeba Martin Straka vás Slováky srdečně objímal. Co jste si tam stihli říct bezprostředně po zápase?

„To víte, máme hodně společných vzpomínek. A když se vidíte jednou za několik let, je si vždy co povídat. Už se těším, až skočíme na pivko, zjistím, co je nového, jak se mají všichni ti, se kterými jsem hrával a potkával se.“

Potkáváte se mimo led se slovenskými spoluhráči, kteří drželi Slovensko na začátku milénia?

„Hlavně se potkávám s klukama z Trenčína. Jinak jde spíše o náhodná setkání, takže tohle byla výjimečná situace, kdy jsme se potkali takhle pospolu. S mnoha spoluhráči jsme se viděli po opravdu dlouhé době.“

Co vyrážka, když za sebou máte zápas ve výstroji? Kožní nemoc přispěla ke konci vaší kariéry...

„Bude to v pořádku. Jediný zápas za dlouhou dobu mi nijak neuškodí. Musel bych trénovat a hrávat pravidelně. Takové vypocení jednou, dvakrát za rok je v pohodě.“ (smích)

Když už se nevěnujete profesionálně hokeji, tak jaká je nyní životní dráha Mariána Hossy?

„Věnuju se především svojí firmě a rodině. Zároveň si užívám sporty, na které nebyl během hokeje tolik čas, případně pro mě byly nebezpečné kvůli zranění, takže lyžování a box, mám rád golf. Snažím se udržovat v kondici.“

S kým boxujete?

„S bratrem. Máme trenéra, děláme i kickbox, takže si často dáváme s bráchou sparinga. Musím říct, že mě to chytlo. Boxujeme už dva roky a myslím, že se zlepšujeme. Chovám respekt k různým fighterům. Myslel jsem si upřímně, že je to lehčí, ale když tam nemáte dobrou fyzičku, nemáte tam co dělat. To si člověk uvědomí, jak je těžké dělat individuální sport.“

Bojovým sportům z aktivních českých hokejistů holduje třeba Jakub Flek. Nemůžeme tedy očekávat nějakou show v kleci Hossa vs. Flek?

„Možná bych tam nejdřív poslal bráchu, ať Fleka vyzkouší, jak na tom je a pak bych viděl.“ (Smích)

Přivezl jste si rodinu s sebou do Prahy, abyste měl osobní podporu přímo v ochozech?

„Všichni zůstali doma, protože zrovna ve čtvrtek jsem se vracel z lyžovačky. Byl jsem v Rakousku jen se dvěma dcerami, ta třetí pětiměsíční zůstala s manželkou doma, takže já jsem dovezl domů dcerky a v podstatě jsem hned jel směr Praha, ale jinak se co nejvíc snažím trávit čas s rodinou a užívat si společné chvilky.“

Půjde některá z dcer ve vašich šlépějích a hraje hokej?

„Hokej nehrajou, no! Byl jsem s nimi párkrát bruslit jen tak nalehko, šikovné jsou, ale vypadá to, že si to spíše užívají na lyžích na svahu. Tak uvidíme, co z nich bude.“

A co Chicago? Vracíte se pravidelně do města, kde jste dobyl NHL?

„Snažím se tam ukázat jednou, dvakrát ročně. Pořád jsem s mnoha lidmi v blízkém kontaktu. Dokonce uvažuji, že v příštím roce by tam mohla být nějaká spolupráce, ale hodně věcí se v klubu změnilo, takže teď vyčkávám a uvidíme.“