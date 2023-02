Bratři v akci, pocta Hlinkovi a dar Alinčovi. I takový byl zápas legend

Letos uplyne 25 let od památného turnaje století. Olympiáda v Naganu už bude navždy spjata se zlatým tažením českého výběru pod taktovkou Ivana Hlinky. Jednalo se o období, kdy byl český hokej na vrcholu a zlaté medaile z MS se sypaly stejně pravidelně jako puky za záda brankářů našich soupeřů. I proto si v pátek 10. února vyprodaná O2 Arena tuto slavnou generaci hráčů včetně jejich slovenských kolegů, kteři na ledě řádili na začátku milénia, připomněla v parádní show Česko vs. Slovensko. Zápas skončil 6:3 pro Čechy, ale zajímavé momenty se odehrávaly i ve chvílích, kdy se zrovna nehrálo.

Když se O2 arena z úst moderátorů dozvěděla, že právě nastal okamžik pro potlesk na počest Ivana Hlinky, dceibely v hale šly na maximum. Mnozí hráči na Ivana Hlinku vzpomínali se slzami v očích. Byl to prostě trenér s velkým T.

Hlinka postavil pro Nagano našlapaný tým, kde si vše sedlo, jak mělo. Nesmíme však zapomínat, že to byl rovněž špičkový hráč. Je členem Síně slávy českého hokeje i mezinárodní IIHF.

Lze vůbec začít jinak? Ivan Hlinka byl, je a bude hokejovou veličinou celosvětového formátu. Spekuluje se dokonce o tom, že svou osobností a charakterem by jistě dokázal dnes přispět k tomu, aby se český hokej vrátil zpět na výsluní, jenže to už se bohužel nikdy nedozvíme.

Chtělo by se říct, kdo jiný, že? Vidět ale na dresu slavné osmašedesátky kapitánské „céčko“ není během jeho aktivní kariéry zvykem. Sám se roli kapitána vyhýbal i v národním týmu. Při absenci naganského kápa Vladimíra Růžičky to vzal Jágr docela logicky na sebe.

Já na bráchu, brácha na mě

Na obou stranách O2 areny se představili bratři. Český dres hájili Petr a Jaroslav Nedvědovi, na slovenské straně zase Marián a Marcel Hossovi. Rodinné DNA proniklo i do střeleckých statistik.

Petr Nedvěd po přihrávce Jaroslava zvyšoval na 4:2. Slovenskou souhru Hossových Mariána s Marcelem zakončoval do protipohybu mladší Marcel. Byla to jediná střela, která pokořila Dušana Salfického, který naskočil do druhé poloviny utkání a znamenala snížení na konečných 3:6 z pohledu Slováků.

„Na ledě už se s bratrem tolik nepotkáme, spíše na svahu s lyžemi na nohách nebo v boxerském ringu,“ dodal po utkání Marián Hossa.