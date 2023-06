Jaškin? Český Ovečkin pro Rusy. Hadamczik vyzněl jako hudba z Marsu

Dmitrij Jaškin toužící po návratu do české reprezentace? Ruské propagandě posloužil jako užitečný idiot • profimedia.cz

Alois Hadamczik prozrazuje novinářům, co řešil výkonný výbor • Pavel Mazáč / Sport

KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY | V rodném Rusku hraje hokej, jako by na Ukrajině vládl klid a mír jak v sovětském táboře Artěk, kde ruku v ruce skotačili a pěli píseň dokola pionýři všech národů a ras. Do toho posílá zdravice vojákům, kteří plení sousední zemi, zabíjejí civilisty a unášejí děti na převýchovu. Dmitrij Jaškin pár dní po řízené zkáze obří přehrady na Dněpru řekne, že chce hrát za českou reprezentaci na mistrovství světa. Diví se, že to nejde, a cítí se ublíženě, proč někomu vadí, když hraje hokej v KHL. Buď je tedy naivní blázen, či bezostyšný prevít. Anebo obojí, protože jedno s druhým se navzájem nevylučuje.