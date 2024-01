Stezka nuluje rivaly, blýskl se třiceti zákroky. V AHL si už získává fanoušky

Do nového roku vlétl brankář Aleš Stezka (27) famózně. Na povolávací rozkaz od šéfů Seattle Kraken sice stále čeká, ale na farmě v AHL si vede velmi slušně. Z posledních tří zápasů Stezka vychytal v dresu Coachella Valley Firebirds dvě čisté konta. A stejně jako v minulých sezonách ve Vítkovicích si získává fanoušky. „Jeho reakce jsou každý další zápas čím dál rychlejší. V play off bude nulovat soupeře každý večer,“ naťukal na síti X jeden z fanoušků.

Stezka odcházel do zámoří po minulé sezoně z Vítkovic. Vyhlédl si ho tým Seattle Kraken. Přípravu absolvoval s kádrem NHL, odchytal třetinu přípravného duelu proti Calgary. „Neskutečný zážitek, hodně nových zkušeností, velká paráda, moc jsem si to užil. Škoda, že toho nebylo víc, ale i za třetinu jsem vděčný,“ popisoval v rozhovoru pro iSport.cz.

V dalším rozletu ho v úvodu ročníku zbrzdilo zranění. Kvůli infekci v koleni musel i na drobnou operaci. Navíc věděl, že v NHL místo prozatím nebude. „Situace je taková, že v organizaci mají momentálně tři brankáře s jednocestným kontraktem, pravděpodobnost, že bych zůstal nahoře, byla malá,“ popisoval. „To jsem věděl dopředu. Že když se nic nestane, začnu na farmě. Počítal jsem s tím, snažil jsem se odvádět každý den na trénincích maximum, abych ukázal, co umím.“

I ve farmářském týmu po zranění na šanci čekal, většinu duelů v rozjezdu odchytal Chris Driedger. Ten je teď dvojkou za rozjetým Joey Daccordem v Seattlu a Stezka je jedničkou Coachelly. Zatím odchytal 13 zápasů s úspěšností 90,3 % zákroků a průměrem 2,83 branky na zápasy. Firebirds se drží na průběžném čtvrtém místě Pacifické divize v AHL.

Z posledních tří duelů Aleš Stezka soupeře dvakrát vynuloval. V den svých narozenin (6. ledna) pomohl k vítězství 4:0 nad Abbotsford Canucks a naposledy hájil bránu při výhře 2:0 nad Colorado Eagles. Blýsknul se třiceti zákroky.

„Snažím se být v tréninku i zápasech stoprocentně nachystaný,“ nemění své nastavení český gólman. „Jestli mě vytáhnou nahoru nebo ne, teď neřeším. Pokud ano, budu rád. Pokud ne, budu makat dál. Důležité je, abych na farmě chytal zápasy a místo a pozici si nejdřív vybojoval tady.“

V AHL v aktuální sezoně působí, nebo působilo, dalších šest českých gólmanů. Velmi slušně si v nováčkovské sezoně vede Tomáš Suchánek. David Rittich a Jiří Patera poskočili do NHL. Rittich v aktuálním ročníku naskočil do tří duelů za Los Angeles, Jiří Patera do pěti zápasů za Vegas.