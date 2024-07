Je jí 18, pálí na ni Jágr, zázračně vychytala Pastu. Sen? Olympiáda

Párkrát do týdne prožívá něco, za co by jiní zaplatili majlant a stejně se jim to nikdy nesplní. Stojíte v bráně a necháváte před sebou kouzlit Jaromíra Jágra, Davida Pastrňáka, Martina Nečase nebo Romana Červenku. S tím, že na konci jejich akcí musíte být ready, aby to celé mělo smysl. A Michaela Hesová ready rozhodně umí být.

Osmnáctiletá brankářka z „tříáčkového“ Bishop Kearney Selects U19 se náhodně přimotala do nevšedního hokejového společenství, které si během léta energicky procvičuje hokejové návyky na ledových plochách pražského Ice Rinku.

„Přišli na mě obrovskou náhodou. Táta se zná s ředitelem zimáku, tak se zeptal, jestli kluci náhodou nepotřebují gólmana a prý že jo. Tak od té doby s nimi chodím,“ popisuje šikovná brankářka, která se v sobotu na témže místě objeví na předsezonním reprezentačním srazu ženského týmu.

A plným právem. Michaela Hesová je talent, což poznáte hodně rychle. V sezoně, která v dubnu 2025 vyvrcholí mistrovstvím světa v Českých Budějovicích, si činí oprávněný nárok na nominaci. Když s Michaelou mluvíte, vidíte na ní, co pro ni hokej znamená. „Hokej je moje vášeň od čtyř let, můj cíl je dostat se na olympiádu a do ženské NHL,“ vypálí na vás. Ve Státech dokončila studia na střední škole a chystá se nastoupit na půdu NCAA.

Nechybí ji potřebné sebevědomí, jež účinně prodává i proti Jágrovi a spol. při hrátkách hokejových kumštýřů. „Dneska to nebylo úplně ono, ale v úterý jsem jednou vychytala Pastu výborně lapačkou, to budu mít asi jako životní zákrok. Bohužel to nemám natočené,“ ušklíbla se po čtvrtečním tréninku.

Hesová výborně čte hru, dokáže být v ní, nikoli za ní a díky tomu správně očekává místa zakončení. Což její hvězdní parťáci kvitují, o jejích schopnostech se vyjadřují maximálně pochvalně.

A čerpá z toho i ona do své kariéry. „Cítím, jak se mi strašně zrychlily reakce, hodně se mi zlepšilo bruslení. Stačí být milimetr mimo správný úhel, tak vám to kluci trefí, i když nechcete. Je to strašně rychlé, všem lidem říkám, že jde o nejrychlejší hokej, jaký kdy zažiju,“ líčí a dodává nadšeně: „Je to splněný sen, nikdy jsem si nepředstavovala, že bych si to s nimi někdy šla ťuknout.“

Pochvaluje si i to, jak se jí díky večerním tréninkům zvedá fyzička. „Pro mě je to obrovský objem kondice, je to stejné, jako bych si šla sednout na airbike a jela na něm čtyřicet minut v kuse. Myslím, že na repre srazu budu víc než dobře připravená,“ věří, že se ukáže i před hlavní trenérkou Carlou MacLeodovou.

Což je dáma, která vedle manažerky Terezy Sadilové pomáhá ke stále lepším výsledkům ženského národního týmu. Až tak, že český hokej se ocitá ve světové špičce. „Je super, jak se zvedá úroveň ženského hokeje v republice. Přijdete na zimák, vidíte malé holčičky, které si hrají na to, že jednou budou jako Aneta Tejralová nebo Denisa Křížová z naší reprezentace. Což je super a já jsem za to strašně ráda,“ pochvaluje si Michaela Hesová.

V jejích osmnácti se jí nikdo nediví, že před Jágrem či Pastrňákem prožívá lehkou nervozitu, ale za rok, za dva, až se v Americe ještě víc otrká a zvedne level své hry, bude s nimi sdílet vtípky jako oni všichni mezi sebou. „Je vidět, že mají velkou srandu. Trochu nervózní jsem byla, ale nakonec je to pořád jenom hokej. Snažíte se chytit puk a já se to snažím co nejvíc užít,“ reaguje.

Další bonus? Neskládá se na hodiny ledu. „Musím říci, že to mám zadarmo,“ loučí se s úsměvem.