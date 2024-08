NCAA „vyrábí“ výborné sportovce i lidi. Češi líčí, jak to chodí na univerzitě

Do propracované sféry amerických univerzit náleží i lední hokej. Podcast Zimák pozval dva české univerzitní útočníky Jaroslava Chmelaře, jenž loni vybojoval stříbro na MS dvacítek v Kanadě, a Ondřeje Pšeničku, aby o zákulisí života v NCAA promluvili. A jednoznačně se shodli: „Lepší cestu pro náš sportovní a osobnostní rozvoj jsme si nemohli vybrat.“

Je to úplně jiný svět. Co v Česku není reálné vybudovat a jenom se o tom mluví, to je v NCAA denním chlebem. Samozřejmě, že do NCAA nemá vstup každý, kdo si zamane. Čeští hokejisté se na školu dostali díky vysoké výkonnosti, studium je tedy pro ně víceméně zdarma. Nemít potřebnou sportovní úroveň, ročně by za kombinaci studia a sportu zaplatili mezi jedním až dvěma miliony korun.

Chmelař s Pšeničkou do detailů vyprávějí, jak funguje život ve vysokoškolském kampusu, jak probíhá jejich klasický den, v kolik ráno vstávají a v kolik jdou utahaní večer spát. Jak se k nim chovají trenéři, na co kladou největší důraz a jak vůbec jde dohromady náročný trénink s denním vysokoškolským vzděláváním. Ale dojde i na překvapení.

Resumé? Není to pro každého, máknete si, ovšem výsledek stojí za to. Třeba Jaroslav Chmelař je přesvědčený, že pobyt na vysoké v Providence College mu hodně pomohl ke kontraktu v NHL s NY Rangers, který uzavřel letos na jaře. Ondřej Pšenička doufá, že jej po dostudování privátní Cornell University čeká podobná výzva.

Celý díl nového zimáku si můžete pustit v sekci iSport Premium či na zimakpodcast.cz.