Komentátor z Nagana či Vídně v Síni slávy. Pocty se dočká i zlatý střelec

Střelec zlatého gólu ve finále olympijských her v Naganu 1998 Petr Svoboda, bývalý vynikající útočník a poté úspěšný generální manažer reprezentace Petr Nedvěd a televizní komentátor Petr Vichnar budou uvedeni do Síně slávy českého hokeje. Jména trojice oceněných, které čeká slavnostní ceremoniál v pondělí, oznámil předseda návrhové komise Bedřich Ščerban na dnešní tiskové konferenci reprezentace před Švýcarskými hrami.

Osmapadesátiletý Svoboda je odchovancem Litvínova, za reprezentaci hrál ale jen na olympiádě v Naganu. V šesti zápasech vstřelil jediný gól, ve finále rozhodl o výhře nad Ruskem (1:0).

Obránce s více než tisíci starty v NHL v roce 1984 emigroval z Československa, hned jej draftoval Montreal v prvním kole jako celkově pátého hráče a v dresu Canadiens o dva roky později získal i Stanleyův pohár. V té době měl ale jen kanadské občanství. V elitní zámořské soutěži hrál vedle Montrealu za Buffalo, Philadelphii a Tampu Bay. Aktivní kariéru ukončil v prosinci 2000.

Z tehdejšího Československa emigroval pět let po Svobodovi i Nedvěd a následně se také prosadil do NHL. Draftoval ho v roce 1990 Vancouver jako celkově druhého hráče. V kanadsko-americké soutěži odehrál přes tisíc zápasů v součtu s play off. Na zisk Stanley Cupu ale nyní dvaapadesátiletý Nedvěd nedosáhl, s Pittsburghem v sezoně 1995/96 postoupil do finále konference.

S oznámenou trojicí bude mít Síň slávy 153 členů

V kanadském dresu Nedvěd získal stříbrnou medaili na olympiádě v Lillehammeru, po návratu do Česka v roce 2011 pomohl týmu k bronzu na mistrovství světa a představil se i na olympiádě v Soči 2014. V letech 2018 až 2024 byl s roční přestávkou generálním manažerem reprezentace a podílel se tak na zisku zlata letos v květnu v Praze.

Jednasedmdesátiletý Vichnar je dlouholetým moderátorem a komentátorem Československé a později České televize. Jedním z hlavních sportů, kterým se věnoval, byl hokej. Komentoval šestnáct mistrovství světa, pět olympiád včetně Nagana a jeden Světový pohár.

Síň slávy českého hokeje vznikla v roce 2008. Kandidáty nominuje návrhová komise. K uvedení je zapotřebí, aby nominaci schválily alespoň dvě třetiny jejích žijících členů. S nově oznámenou trojicí bude mít 153 členů.