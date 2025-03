Rodina a kamarádi se rozloučili s Kloučkem: Opravdu šok... Život krátký, ale bohatý

Byl krásný nedělní den, Tomáš Klouček si se svou manželkou Bárou na lanovce na Medvědín pořídili společnou fotku. Poslední. Za pár minut zdatný lyžař boural na sjezdovce, trefil elektrický rozvaděč na straně svahu a přes veškerou rychlou pomoc na místě podlehl vážným zraněním. Syn Honzík (9) a dcerka Karolínka (7) přišli o tátu, paní Bára o skvělého manžela. A široká hokejová komunita o fajn chlapa a bývalého parťáka.

Mnozí se ve skleslé náladě dostavili na poslední rozloučení s hokejistou, jenž si místo v základní sestavě slavných Rangers vybojoval už ve svých dvaceti letech a v NHL zvládl 141 zápasů. Dostavila se řada bývalých parťáků ze Slavie, jejímž byl slavným odchovancem, nebo spoluhráči z dalších štací.

„Tomáše jsem dlouho neviděl, byla to přece jen mladší kategorie, ale fakt výborný hokejista, který nešel ani do extraligy a po draftu vyrazil rovnou ven. Měl figuru, na ledě to řezal. Když přišla ta zpráva, byl to šok,“ líčil velký slávista Michal Sup, jenž naopak zářil v extralize.

Chybět nemohl ani dlouholetý hokejový kustod Petr Mlíkovský, který se s Kloučkem dobře znal. Dokonce spolu nedávno poseděli u piva. „Shodou okolností jsme se potkali asi před třemi, čtyřmi měsíci, tak jsme si zašli. Pochvaloval si, jak je spokojený v nové práci, že už se netahá po zimácích,“ připomněl Mlíkovský Kloučkovo angažmá ve stavební firmě svého tchána.

Zdravý kluk, co si užíval život... Opravdu šok

„Jsou to paradoxy, byl spokojený a takhle to dopadne… Super borec do party, byla s ním sranda. V soukromí ale klidný a hodný kluk. Kdo by to čekal? Něco jiného je, když člověk onemocní rakovinou, tak jste trochu připravený. Ale Tomáš nebyl nemocný, nic. Byl to zdravý kluk, který si užíval život. Opravdu šok,“ hledal slova.

Statečná Kloučkova choť Bára s dětmi a dalšími příbuznými se posadili do předních řad, přátelé a kamarádi za ně. Desítky dalších příchozích postávaly vzadu zaplněné obřadní síně. Na poslední cestu Tomáši Kloučkovi zahráli tklivou High Hopes od Pink Floyd, následoval Lovesong od The Cure, zmínění Guns N´ Roses. Že měl statný Klouček rád také tvrdý rock potvrdil i Thunderstruck od AC/DC.

Vzpomínalo se na něj jako na vynikajícího hokejistu. „V Americe rychle dospěl, naučil se jazyk a taky vařit,“ připomněl smuteční řečník, že Kloučkovi šlo víc věcí od ruky, nejen hokej. Ale ten mu šel bezvadně. Hrát tak mladý za Rangers? Pro jeho české následovníky prakticky nemyslitelné. „Na prvním kempu New York Rangres mu podával ruku Wayne Gretzky,“ zaznělo.

Nezapomnělo se ani na skutečnost, že za oceánem založil rodinu, narodil se mu syn Connor. „Vztah ale nevydržel a srdce jej zavedlo zpět do Čech, kde poznal Báru, se kterou začal novou životní etapu.“

S manželkou žili naplno, zážitky neodkládali

V zámoří prošel i týmy Atlanty, Nashvillu, zahrál si KHL za Astanu nebo Lev Poprad, v extralize navlékal dresy Liberce, Slavie, Zlína, Třince, kariéru ukončil v roce 2017 ve francouzském Epinalu.

Miloval svou rodinu, radoval se ze života, v tchánově firmě stál za různými projekty, které rozvíjel, našel se v novém prostředí. Vedl krásný, pohodový život. „Ukazoval dětem, že tvrdá práce, odhodlání a pokora přinášejí výsledky,“ cenili si na něm nejbližší. „To nejcennější v jeho životě nebyly medaile, ale štěstí, láska a rodina. Od prvního setkání s Bárou bylo jasné, že jsou jeden pro druhého stvořeni. Jejich štěstí bylo dovršeno narozením krásných dětí – Honzíka a Karolínky.“

Tomáš s Bárou spolu žili naplno, společné zážitky neodkládali na později, šli si pro ně hned a teď. Cestovali, plnili si sny. „I když mu nebylo dopřáno tolik času, kolik bychom si všichni přáli, využil ho bezezbytku. Stihl zažít, co jiní ne za celý život. Tomášův život nebyl dlouhý, ale byl bohatý. Ačkoli nás tato tragédie zasáhla nepopsatelným způsobem, víme, že Tomáš nikdy skutečně neodejde. Bude tady s námi v našich vzpomínkách a srdcích,“ znělo síní.

Definitivní sbohem doprovodila závěrečná píseň The Show Must Go On od Queen. Manželka Bára pak ještě v emocích všem poděkovala za projevení přízně jejímu zesnulému muži. „Je to teď pro mě hrozně těžké, ale jsem moc ráda, když vidím, kolik měl Tomáš kolem sebe kamarádů,“ pravila chvějícím se hlasem do mikrofonu.

