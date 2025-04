Juniorští mistři světa po sedmi letech u soudu. Začal proces kvůli sexuálnímu zneužití

Státní zástupkyně Heather Donkersová ve středu u Nejvyššího soudu v Ontariu přednesla úvodní řeč k případu sexuálního zneužití, z nějž bylo před patnácti měsíci obviněno pět bývalých členů kanadské juniorské reprezentace. Michael McLeod, Carter Hart, Alex Formenton, Dillon Dubé a Cal Foote čelí obvinění v souvislosti s incidentem z 19. června 2018. Sedm let poté konečně stanuli zlatí hoši před soudem. Očekává se, že hokejový monstrproces potrvá nejméně dva měsíce.

O co jde? Pět měsíců po mistrovství světa juniorů v Buffalu pořádala organizace Hockey Canada v Londonu v Ontariu slavnost na počest vítězného týmu, spojenou s golfovým turnajem. Žena, jejíž totožnost zůstala v utajení a v soudních spisech je uváděna jako E. M., měla být sexuálně zneužita.

Ve své výpovědi tvrdila, že se opila v baru a odešla do pokoje v hotelu Delta Armouries s jedním obžalovaných. Jednalo se o McLeoda. Měli sex, což však není předmětem procesu. „Brzy poté se atmosféra v místnosti změnila,“ uvedla před soudem Donkersová. „E. M. pozorovala pana McLeoda s telefonem a měla dojem, že si píše s lidmi, ale nevěděla, s kým nebo o čem si píše.“

Žalobkyně dále uvedla, že porota uvidí kopie textových zpráv ze skupinového chatu. „Kdo chce dát rychlou trojku?“ napsal McLeod údajně spoluhráčům a přidal číslo pokoje 209. „McLeod vyšel na chodbu a pozval lidi do svého pokoje, kde (E. M.) stále ležela nahá pod peřinou na posteli. Zanedlouho přišli další muži a během noci jich bylo v pokoji až deset,“ řekla Donkersová.

Dodala, že během několika následujících hodin došlo mezi obětí a některými muži k řadě sexuálních aktů. „Neuslyšíte, že řekla ne nebo že se fyzicky bránila, ale uslyšíte, že cítila, že nemá na výběr…Jen se snažila přežít noc tím, že dělá a říká to, o čem se domnívá, že to chtějí. Obvinění hráči nepodnikli žádné kroky, aby si zajistili souhlas, ale prostě dělali, co chtěli,“ líčila.

Mimosoudní vyrovnání i další přezkum

Podle dřívějšího svědectví bývalého šéfa Hockey Canada Toma Renneyho den po incidentu kontaktoval asociaci tehdejší otčím tehdy dvacetileté oběti a ohlásil napadení. Případ vyšetřovala policie i Hockey Canada jako třetí strana. Podle tvrzení kanadského svazu E. M. údajně odmítala mluvit s jeho zástupci. Nebyla vznesena žádná obvinění a v dubnu 2019 byl případ uzavřen.

O tři roky později však napadená podala žalobu u Nejvyššího soudu v Ontariu. Žádala po Hockey Canada, juniorské CHL a osmi hráčích náhradu škody ve výši 3,55 milionu dolarů (asi 79 milionů korun). O měsíc později se kanadská asociace s poškozenou dohodla na mimosoudním vyrovnání za nezveřejněnou částku. Skandál se provalil koncem května 2022.

Kanadská federální vláda následně hokejové asociaci zastavila finanční podporu, spolupráci přerušili i někteří sponzoři. Renney odešel ke konci června 2022 do důchodu. Jeho nástupce Scott Smith s celým představenstvem odstoupil v říjnu téhož roku. V září 2023 se stala prezidentkou a generální ředitelkou Katherine Hendersonová a požádala o přezkum šetření.

Pět bývalých hráčů juniorského týmu bylo později obviněno ze sexuálního násilí. Hart chytal v tu dobu NHL za Philadelphii, Dubé hrál za Calgary, McLeod a Foote za New Jersey. Formenton působil ve švýcarském Ambri, kam odešel během sezony 2021/22 z Ottawy. Kluby s nimi rozvázaly kontrakty. McLeod a Dubé se rozhodli v ročníku 2024/25 hrát v KHL, Foote na Slovensku. Po sedmi letech od incidentu stanou před porotou složenou ze tří mužů a jedenácti žen.

Během přelíčení jsou členové poroty ubytováni v hotelu, bez přístupu k telefonu a k televizi. Aby mohl být kterýkoli z obžalovaných odsouzen, musí se dvanáct porotců jednomyslně shodnout, že jeho vina byla prokázána nade vší pochybnost.

Během procesu mohou být předvoláni i další bývalí členové juniorského týmu z roku 2018. Někteří možní svědci jako Cale Makar (Colorado), Sam Steel (Dallas), Jordan Kyrou (St. Louis), Taylor Raddysh (Washington) nebo Brett Howden (Vegas) v současné době hrají play off NHL. Pokud by někdo z nich musel vypovídat, může tak učinit osobně nebo prostřednictvím videochatu.