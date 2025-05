Minnesota obhájila titul v „ženské NHL“. Slaví i Křížová s Hymlárovou

Minnesota získala Walter Cup už v premiérové sezoně PWHL, letos dovedla triumf obhájit. U obou vítězství nechyběla česká útočnice Denisa Křížová, k níž se letos připojila krajanka Klára Hymlárová.

„Máme skvělou týmovou kulturu od vedení dolů, všichni jsme byli na stejné lodi. Sebedůvěra i důvěra jedné v druhou byly v kabině po celou sezonu,“ pochvalovala si brankářka vítězného týmu Maddie Rooneyová.

O extrémní vyrovnanosti série hovoří fakt, že všechny zápasy skončily shodně výsledkem 2:1 po prodloužení. Poprvé se radovala Ottawa, pak třikrát v řadě Minnesota. U rozhodujícího gólu čtvrtého utkání i celé série asistovala Hymlárová, která v play off posunula výkony na vyšší úroveň. Zatímco za celou základní část brala jen dva body, v osmi duelech vyřazovacích bojů se zapsala do statistik rovnou pětkrát a probila se do nejlepší desítky produktivity. Křížová nebodovala v play off ani jednou.

„Po porážce v prvním zápase jsme měly odvahu a byly jsme nastavené tak, že jsme šly od střídání k střídání. Díky tomu jsme se dostaly až na vrchol,“ popisovala Rooneyová.

Na straně poražených smutnily obránkyně Aneta Tejralová, útočnice Tereza Vanišová s Kateřinou Mrázovou i trenérka národního týmu Carla MacLeodová. Vanišová v noci z pondělí na úterý vykřesala naději, když srovnala na 1:1, ale v prodloužení se radovaly soupeřky. Českou útočnici mohla hřát jen první trefa v play off PWHL do osobních statistik.

„Opravdu na mě udělal dojem náš tým, protože jsme hrály hodně zápasů za krátkou dobu. Dlouhé prodloužení proti Montrealu a pak každý zápas tady došel až do prodloužení. Ale tenhle tým si s tím poradil,“ chválila i přes porážku MacLeodová. „Je to play off hokej a my celým srdcem přijaly tuhle zkušenost. Musím hráčky pochválit, protože hrály celým srdcem každý zápas,“ dodala.

Cena pro gólmanku

Ottawa si z vyřazovacích bojů odnesla individuální trofej pro nejproduktivnější hráčku play off. Cenu získala brankářka Gwyneth Philipsová. Ve finále zastavila 128 střel, z toho 36 v rozhodujícím duelu. Ani její výborný výkon ale na zdramatizování nestačil.

„Individuální trofej přebyla týmová porážka. Byly jsme tak blízko a opravdu jsme to chtěly. Moje úspěchy se odvíjí od hráček přede mnou. Zítra to možná bude hezčí, ale opravdu jsem chtěla vyhrát,“ smutnila americká gólmanka, jež s národním týmem brala letos v Českých Budějovicích zlaté medaile.

Její české spoluhráčky zažily po šampionátu na domácí půdě další zklamání. Vanišová zakončila play off jako třetí nejproduktivnější hráčka Ottawy se čtyřmi body, dvakrát se do statistik zapsala i Tejralová. Mrázová vyšla bodově naprázdno.

„Cítíme hodně různých emocí. Z výsledku máme zlomené srdce, ale jsem pyšná na tým,“ hodnotila po utkání útočnice Brianne Jennerová. Minnesota zatím mohla před více než 11 tisíci diváky odšpuntovat mistrovské oslavy. „Vyhrát před našimi fanoušky, je skvělé. Ukázalo to, jak skvělou máme fanouškovskou základnu, jak fanoušci milují tenhle sport a tyhle hráčky,“ rozplýval se minnesotský kouč Ken Klee.

V příštím ročníku bude mít se zbytkem týmu hodně ztíženou cestu za obhajobou. PWHL se ve třetí sezoně rozroste o další dva celky. Ke stávající šestce přibudou Seattle a Vancouver, první města ze západu Ameriky v lize. Týmy budou skládat na rozšiřovacím draftu v průběhu června.