Totální inventura extraligy: Kdo by měl jít na školení k Šádkovi a proč je Lakatoš laxní?
Sparta po nástupu kouče Jaroslava Nedvěda je momentálně lepší dokonce než Třinec, jenž je oproti loňsku skokanem extraligové sezony. A totálním protipólem Litvínova, jenž loni zahájil ročník klubovým rekordem, ale ta stávající vypadá zatím na opačný historický zápis. Nejdelší podcast Zimák v historii (2,5 hodiny v plné verzi) udělal totální inventuru po extraligové mapě, probral dění a výhled ve všech klubech, přišel s aktuálními spekulacemi na téma některých přesunů v rámci nejvyšší soutěže.
Například o Jakubu Kovářovi se spekulovalo o jeho možném konci na Spartě. V podcastu se rozebíralo, kdo by po něm mohl skočit a jaké trejdy by dávaly smysl ještě předtím, než pražský klub oznámil prodloužení spolupráce o další sezonu.
Zastavíme se i u Dominika Lakatoše, který přestal být sám sebou, což vnímá celé osazenstvo Zimáku. Probere ho Miloslav Hořava? Kdo by měl jít na školení k Adolfu Šádkovi?
Kompletní epizodu Zimáku najdete na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|3
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|4
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž