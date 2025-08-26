Odmítnutí jako motivace. Krkolomná cesta Bechera posunula dál: Musím bojovat
Průnik výš si musel Ondřej Becher (21) v dosavadní kariéře vždy poctivě vysloužit. Platilo to o jeho účasti na mistrovství světa do 20 let, pozici v kanadské juniorce, draftu do NHL i boji ve farmářské AHL. Často potřeboval na stejné dveře zabušit dvakrát či třikrát, aby mu konečně otevřeli. „To všechno mi pomohlo v další motivaci pracovat víc a víc. Třeba draft vyšel až na třetí pokus,“ vzpomenul talentovaný útočník pro deník Sport a web iSport.
Po nedávno odehraném Hlinka Gretzky Cupu zaznamenal tuzemský hokej další odliv nadaných hráčů do zámořských juniorských soutěží. Řeší se a horlivě diskutuje, jakou dostanou coby „prvoročáci“ roli, zda by pro ně ve výsledku nemohlo být lepší zůstat doma a nabrat mohutnější objem herní i tréninkové praxe.
Stejnou cestou nejistoty kráčel i útočník Ondřej Becher. Do Kanady ho před třemi lety částečně vyhnaly okolnosti, kdy juniorský tým Havířova sestoupil z nejvyšší mládežnické soutěže. Talent v reprezentačním výběru osmnáctiletých borců hledal změnu adresy, aby mu konkurence neutekla.
„S agentem jsme se bavili, co dál. Padla myšlenka kanadské juniorky, odjel jsem na mistrovství světa do 18 let, kde byl trenér z Prince George. Vyhlédl si mě, vzali si mě do týmu,“ popsal Becher proces klubové i životní změny. „Musel jsem si to vybojovat, začínal jsem ve třetí i čtvrté lajně. Začátky byly hrozně těžké, ale makal jsem každý den a vydřel si místo. Člověk tam makat musí,“ dodal, že v CHL, která zastřešuje nejvýznamnější ligy OHL, WHL a QMJHL, má nováček jen zřídkakdy atraktivní pozici.
První MS juniorů nevyšlo
Hlavně druhý ročník u Cougars se Becherovi vydařil, vyšvihl se na parádní ofenzivní čísla (58 zápasů, 32+64), napodruhé se protlačil do finální nominace na MS juniorů. Rok předtím sice s reprezentací do dějiště šampionátu odcestoval, ale tehdejší trenér Radim Rulík ho na poslední chvíli odmítl. Od srdce mu sdělil, že vidí rezervy v bránění, což byla pro Bechera další životně důležitá lekce.
Dnes právem spadá mezi naděje Detroit Red Wings, absolvoval de facto první sezonu mezi dospělými za Grand Rapids v AHL. Už jako šestnáctiletý sice stihl devatenáct startů za Havířov, srovnávat šance v první české lize se záložní soutěží pro kluby z NHL však dost dobře nelze.