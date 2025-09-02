Ocelářský kvíz: z arény hospoda, inspirací nejvášnivější historik. Jak si vedli hráči?
Hospodské kvízy obvykle mívají šmrnc. Kromě toho, že si na nich prověříte své znalosti, se i příjemně pobavíte. O propojení oblíbené volnočasové aktivity s hokejem se už několik let úspěšně pokoušejí třinečtí Oceláři. Ti v pátek uspořádali akci, která v Česku nemá obdoby. Přímo ve Werk Areně zasedlo k soutěžním stolům bezmála čtyři sta lidí. Na ocelářském kvízu změřili síly fanoušci, klubové vedení, hráči, trenéři i zástupci médií.
Necelé dva týdny před startem extraligové sezony připravili v Třinci vskutku napěchovaný páteční večer, kdy se aréna s nadsázkou proměnila v hospodu. Na místo hrací plochy šly tentokrát stoly, ke kterým usedlo šedesát týmů po šesti soutěžících. Uprostřed pak vyčnívalo pódium, na kterém došlo k představení nových dresů či ke kulinářské show. Soutěžící mohli ochutnat pověstné krevety Michala Kuczery, šéfkuchaře áčka Ocelářů i české hokejové reprezentace.
„Dělali jsme něco podobného ve Werk Areně úplně poprvé, takže největší výzvou bylo vymyslet uspořádání stolů i pódia, aby na něj bylo ze všech míst i přes kostku spuštěnou níž dobře vidět. Připravené jsme to takhle měli asi dva měsíce. Ještě večer před kvízem hráli Oceláři domácí zápas, proto jsme na přestavbu neměli moc času,“ popisuje organizátor Ocelářských kvízů a bývalý redaktor deníku Sport Adam Sušovský.
Pořadatelé si připravili tradiční nástupovku, která se potemnělou arénou za doprovodu pyrotechnických efektů rozezněla těsně před začátkem akce. Dorazili také hráči, mezi nimiž nechyběli bratři Kovařčíkové, Richard Nedomlel, Miloš Roman, Oscar Flynn, David Musil, Tomáš Kundrátek, Petr Sikora či Jakub Galvas. Svůj tým mělo i třinecké vedení nebo trenérský štáb.
Právě kouče Zdeňka Motáka se týkala hned první z celkových čtyřiceti otázek: „Kolikrát bouchl dvířky po druhém čtvrtfinálovém utkání na Spartě, než je poté noblesně zavřel?“ Vzpomněli byste si, že to bylo třikrát?
Dále se kvíz točil nejen kolem historie a současnosti Ocelářů, tázalo se také na jiná extraligová mužstva. Jak vůbec otázky vznikaly? „Od chvíle, co s klubem spolupracuju, mám na nějaké historické věci své vlastní zápisky a poznámky. Je to taková moje volnočasová aktivita - pátrat a objevovat často i zapomenuté příběhy a jednou jimi doplnit klubovou historii, která je zajímavější, než si mnozí dosud mysleli. Hodně mi v tom pomáhá Tomáš Kučera z Českých Budějovic, snad nejvášnivější hokejový historik, kterého znám,“ líčí Sušovský.
V soutěži mediálních týmů se nakonec z vítězství radovala Česká televize vedená komentátorem Ondřejem Zamazalem. Celkovými vítězi se pak stali zástupci Radegastovny Pod Padákem, kde se kvízy Ocelářů obvykle konají.
Za poslední roky jich klub uspořádal už dvacet, v pátek se však vůbec poprvé soutěžilo přímo v aréně. „Dost lidí asi nevědělo, co od té akce očekávat. V Radegastovně jsme měli takovou úzkou komunitu dejme tomu osmdesáti lidí, kteří se na to těšili a chodili pravidelně. Ostatně právě od nich jednou vzešel, možná i v žertu, podnět, abychom jeden kvíz udělali ve velké hale. A tak jsme se na jaře rozhodli, že přímo v aréně oslavíme dvacáté jubileum. Myslím, že jsme tím položili důstojné základy pro vytvoření nové třinecké tradice, která by mohla být jednou zajímavá i pro fanoušky jiných klubů,“ myslí si Sušovský.
„Nerad bych akci hodnotil sám, ale hodně lidí mi psalo nebo volalo, že to byla paráda. Takže účel to splnilo. Naši fanoušci se bavili, a to je nejdůležitější,“ váží si organizátor. Dlouho připravovaný večer veřejně chválili také sami fanoušci. „Povedená akce! Snad se dočkáme pokračování,“ vyťukal Roman Holeksa na klubové sociální sítě.
„Jsme přesvědčeni, že v tom budeme pokračovat. Dává to smysl, protože je to fajn slavnostní zahájení nové sezony, ukončení léta a nastartování nových výzev. Nabízí se u toho představovat dresy i další novinky. Je to o tom v lidech probudit hokejovou horečku a potkat se s nimi. V Radegastovně pojedeme dál, v říjnu tam určitě uděláme další kvíz a ve Werk Areně se budeme znovu těšit za rok. Přípravy na to začaly hned v sobotu ráno,“ dodává Sušovský.
Jaké otázky se na kvízu například objevily?
- ) Dokážete vyjmenovat všechny současné extraligové týmy, které se nikdy nestaly mistrem Česka nebo Československa?
- ) Poslední mistrovství světa ovládli hokejisté Spojených států, kterým se podařilo ukončit velmi dlouhé čekání na zlatou medaili. Po kolika letech USA vyhrály světový šampionát?
- ) Jednou z nových tváří Třince je obránce David Musil, kterého můžeme podobně jako fotbalistu Vladimíra Šmicer nazvat „štístkem. Musil má za sebou v extralize osm extraligových sezon. Kolikrát se svým týmem došel až do finále?
- ) „The Clarets“ je přezdívka fotbalového klubu z města, ve kterém se narodil Oscar Flynn. Víte, na jaké město se ptáme?
- ) Jeden z našich extraligových rivalů nesl ve své historii název SK Rapid Horní Růžodol. Víte, na který klub se ptáme?
Správně odpovědi:
- ) Hradec Králové, Mladá Boleslav
- ) 65
- ) 6x
- ) Burnley
- ) Bílí Tygři Liberec