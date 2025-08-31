Ve shořelém autobusu cestovali mladí litvínovští hokejisté. Kluci, je to v p**i, zaznělo
V neděli na českobudějovickém ledě prohráli 1:4, ale co to bylo proti hrůzostrašnému zážitku, který je čekal cestou domů. Litvínovští extraligoví dorostenci byli pasažéry autobusu, který odpoledne kompletně shořel na Pražském okruhu.
Mladí hokejistéměli štěstí v neštěstí, podařilo se jim zavčasu uniknout, přišli však o kompletní výstroj naloženou v dolním prostoru pro zavazadla. „Je to v pí…, kluci,“ okomentoval to jeden z hráčů sugestivně ve videu z místa incidentu. Situace byla nebezpečná, neboť hráči vyskakovali z hořícího autobusu do vozovky a do bezpečí utekli na násyp na druhé straně komunikace.
Požár litvínovského busu v neděli odpoledne zablokoval Pražský okruh za sjezdem na Barrandov ve směru k Ruzyni. Podle pražských hasičů se z vozidla evakuovalo dvacet lidí, záchranáři převzali do péče čtyřicetiletého řidiče, jenž se nadýchal kouře, jeho zdravotní stav si však nevyžádal hospitalizaci v nemocnici.
Na místě se okamžitě vytvořily dlouhé kolony, které v jednu chvíli měřily až tři kilometry. K uhašení autobusu došlo zhruba v 17:45, provoz byl poté obnoven jedním pruhem.
Litvínovští hokejisté čekali na náhradní odvoz domů na sever Čech, vedení týmu nyní musí akutně řešit otázku pořízení nových výstrojí pro hráče, další mistrák je čeká už v pátek doma s Pilsen Wolves.