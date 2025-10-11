Vybrousil Neuvirth gólmana pro NHL? Čech zaujal rekordem v NEJ juniorce světa
Další talent mezi českými hokejovými brankáři či případný trumf pro šampionát reprezentačních dvacítek? Tobiáš Tvrzník na konci září debutoval v juniorské WHL rekordními šedesáti zákroky, čímž se zapsal do historie klubu Wenatchee Wild i celé ligy. Po pár týdnech strávených v menším krajském městě státu Washington se hned zařadil mezi osobnosti soutěže, z níž už je blízko k draftu do NHL. Cestu přes oceán ulehčila i kritizovaná (ne)kvalita české juniorské extraligy. „Nechci říkat, že to bylo jednoduché rozhodování, ale přece jen v Kanadě jsou hráči víc na očích skautům i univerzitám,“ vysvětluje Tobiášův otec Daniel Tvrzník, bývalý hokejový útočník a někdejší hlavní kouč Slavie Praha.
Tobiáš Tvrzník odešel do zámoří po čtyřech letech strávených ve Spartě, kde se mu věnoval i velikán brankářského řemesla Michael Neuvirth ověnčený necelou třístovkou startů v nejlepší lize světa. Pro další rozvoj si mladý brankář zvolil kanadsko-americkou juniorku. A když mu zavolal agent Jaroslav Bednář, že o něj mají ve Wenatchee zájem, neváhal.
Vypadá to, že zvolil dobře, nerozklepal se ani ze šestitisícového kotle na tribunách při svém debutu. Dosud zapsal čtyři zápasy s procentuální úspěšností přes 92%. V týmu s ním hraje již draftovaný Blake Vanek, syn rakouského střelce Thomase Vanka známého z působení v Buffalu, Minnesotě či Islanders. Z celého procesu má radost otec, kdysi stabilní prvoligový forvard známý z působení v Ústí nad Labem, Hradci Králové či Vrchlabí.
„Tobiáš měl loni osobně i týmově dobrou sezonu ve Spartě poté, co se dostali do finále juniorské extraligy proti Pardubicím. Následně prošel z desátého místa v prvním kole draftu WHL do kanadské juniorky. Pak přišla těžká změna prostředí i odlišný styl hokeje. Zatím mu ale první dva zápasy vyšly, což je určitě povzbuzení. Ovšem stále jen začátek,“ brzdí nadšení ohledně svého potomka Daniel Tvrzník.
Přesto stát se součástí respektované WHL, z níž se odrazilo k hvězdným kariérám mnoho českých hráčů, naznačuje, že by Tobiáš mohl mít příslib profesionální hokejové kariéry…
„Konkurence je obrovská a pro gólmany je v každém týmu jenom jedna brána. Samozřejmě je strašně těžké něco predikovat, je mu čerstvě osmnáct let. Záleží hodně na jeho práci a také částečně na štěstí. Aby si ho někdo všiml a dostal šanci.“
Ve středu debutoval v Maxa lize za Chomutov šestnáctiletý Simon Pešout. Před lety taktéž v šestnácti začínal v prvoligové Jihlavě Jakub Škarek. Bylo v plánu Tobiáše zapojit do českých dospělých soutěží?
„Už v minulé sezoně se díky naší marodce objevil v jednom zápase v Prostějově. Určitě může být způsob jít českými soutěžemi. Příkladem jsou jména jako Michal Postava nebo Šimon Zajíček, kteří se z české cesty a později extraligy dostali do NHL. Tobiáš se ale rozhodl pro kanadskou juniorku. Každý zvládne změnu prostředí jinak a já doufám, že ji zvládne a že ho posune.“
Ve Spartě mohl čerpat zkušenosti od bývalého brankáře NHL Michala Neuvirtha. Šlo o cenné poznatky?
„S Michalem i Petrem Přikrylem (trenéři brankářů) měli dobrý vztah, pochvaloval si to tam. Nechci říkat, že rozhodování mezi českou juniorkou a kanadskou bylo jednoduché, ale přece jen v Kanadě jsou hráči víc na očích. Jak pro skauty z NHL, tak pro univerzity. Začátek mu vyšel. Proto věřím, že na něj dál naváže.“
Sám jste býval útočníkem. Nechtěl jste, aby spíš dával góly, než jim zabraňoval?
„Samozřejmě. On také hrával v útoku, když začínal s hokejem. Od malička ale tvrdil, že chce být brankář, i když jsem mu to rozmlouval. Po dvou letech si oblékl brankářskou výstroj a už ji nesundal. Bohužel, nebo dnes bohudík, jsem neměl moc šancí s tím něco udělat.“ (úsměv)
S Litoměřicemi, v nichž jste byl asistentem Jaroslava Nedvěda, jste odstartovali sezonu sedmi výhrami v řadě. Bylo to nad plán?
„Musí vám vyjít úplně všechno, abyste vyhráli sedmkrát za tři body a nám to vyšlo. U nás je specifické, že jsme partnerský tým a v budoucnu nastane rotace hráčů. Na začátku jsme byli pohromadě, což na výsledcích a předvedené hře bylo vidět. Ale přijdou zranění a nemoci, ať už u nás, nebo v partnerských klubech a pochopitelně musíme udělat všechno proto, aby se to na výsledcích a hře projevilo co nejméně.“
Brankář Michajlov v novém ročníku už čtyřikrát naskočil za Spartu. Jak berete tuto rotaci se Spartou při absencích jejích gólmanů Kováře či Kořenáře?
„Michajlov a Volevecký ukázali, že patří k top gólmanům Maxa ligy a mají zatím skvělé výsledky. Samozřejmě jim přejeme, pokud si zahrají ve Spartě. Na druhou stranu ta má dva velice kvalitní gólmany. Jsem rád, že kluci ukázali, že v případě jejich výpadku jsou schopni zaskočit. S brankáři pracujeme na tom, aby byli připravení. Doufám, že toho co nejvíc odchytají v dobré fazoně u nás a že si budou držet výkonnost, na níž nyní jsou. Kluby jako Litoměřice partnerský klub potřebují, pro nás je to klíčové. Vyplácí se to i Spartě, má tu spoustu rozehraných kluků a může sáhnout do širšího kádru po hráčích jako Klepiš, Kuťák a další. Je to oboustranně výhodné a doufám, že oba týmy budou v sezoně úspěšné.“
Sledujete i Slavii, kterou jste dřív vedl a úvod ročníku se jí také nadmíru vydařil?
„Působí v ní David Bruk, s nímž jsem pracoval čtyři roky a strašně mu přeju úspěch. Přesto doufám, že Slavia bude v tabulce pod námi.“ (úsměv)