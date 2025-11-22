ONLINE: Slavia - Bohemians. Domácí hájí ligovou neporazitelnost, v základu Sanyang
Fotbalisté Slavie přivítají v 16. kole Chance Ligy ve vršovickém derby Bohemians 1905 a budou hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži. Domácí v říjnu ztratili body za tři remízy po sobě, poslední dva ligové zápasy ale vyhráli včetně šlágru v Plzni (5:3). Souboj s „klokany“ pro ně bude generálkou na úterní domácí souboj s Bilbaem v Lize mistrů. Utkání má výkop v 18:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|2
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu