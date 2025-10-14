JÁ68 o knize: Hezčí, než jsem čekal. Je za ní spousta práce. Hraje se o poklady
Když si knížku vzal poprvé do ruky a potěžkal si ji, byl překvapený. „Ty jo, ta je velká!“ pousmál se Jaromír Jágr poté, co mu ji redaktor deníku Sport přivezl do Kladna. Právě legendární hokejista, hlavní hrdina exkluzivní publikace JÁ68, ji dostal jako první ze všech. „Je hezčí, než jsem čekal,“ pousmál se druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL. Autorizovaná biografie se dá pořídit na jeho eshopu včetně dárků. A dnes už by se mohla objevit i v kamenných obchodech.
Když už se rozhodl, že vydá svoji poslední knížku, tak si na ní dal maximálně záležet. Vždycky říkal, že chce, aby byla nejlepší.
„A ona je,“ spokojeně pokýval hlavou, když si ji poprvé vzal do rukou. „Je opravdu krásná, plná skvělých fotografií. Přesně tohle jsem si přál,“ dodal o publikaci JÁ68, která má přes 500 stran a zachycuje úchvatný příběh o klučinovi z Hnidous, z něhož se stal nejlepší hráč NHL.
Potom si knížku vzal a chvíli s ní pózoval. „Věřím, že se bude líbit i všem fanouškům. Je za ní spousta práce, ale určitě stála za to,“ říká 53letý veterán, jenž chce ty, kteří si knihu pořídí na eshopu ja68.cz, odměnit možností vyhrát řadu exkluzivních dárků.
„Hrál jsem skoro čtyřicet let, takže těch věcí mám dost,“ pousmál se, když na branku na kladenském zimáku vyndal některé artefakty. Lidé mohou vyhrát podepsané dresy, ale i hokejky nebo brusle. To všechno výhradně na oficiálním eshopu.
Článek pokračuje pod infografikou
„Právě jenom na něm se lidé automaticky zapojí o týdenní slosování o celkem 48 exkluzivních cen. Jsou to opravdové poklady. Třeba moje použité a podepsané hokejky. Nebo hrané brusle, helmy a rukavice. Všechno s nádechem lásky a oddanosti k hokeji. A pochopitelně i s podpisem. Ještě teď ty věci voní po dřině,“ hlásí kladenský útočník.
Kdo si koupí knihu přes tento eshop, může získat i podepsané výtisky. Nebo unikátní možnost zúčastnit se slavnostního křtu a získat knihu s autogramem!
„Jinde už podpisy na knížku o mém životě dávat nebudu. Opravdu jenom tady,“ zve Jágr ke koupi na oficiálním eshopu. K dispozici bude celkem 50 podepsaných výtisků. Šťastlivci, kteří si knihu objednají do 15. října, se navíc mohou osobně zúčastnit velkolepého křtu.
„A to není všechno. Mám v hlavě spoustu dalších nápadů. Protože vím, že lidi jsou soutěživí. Stejně jako já. Takže pro ně nachystám další věci. Rozhodně se mají na co těšit,“ dodává Jágr. O knihu byl bezprostředně po spuštění eshopu velký zájem.
Do strhující autorizované biografie JÁ68 vtiskl nejen hokejovou kariéru, ale i pohled na svět. „Byl bych rád, aby to bylo něco jako moje poselství,“ říká legendární útočník. Knihu, která vznikala třináct let, vydává Czech News Center v rámci své edice deníku Sport.
Na více než 500 stranách popisuje svůj jedinečný příběh ze všech úhlů a snaží se odpovědět na otázku: „Proč se to stalo všechno zrovna mně?“ Právě tak zní klíčové motto obsáhlé autobiografie. Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL hledá odpovědi, proč se právě on, obyčejný kluk z Hnidous, stal nejlepším hokejistou planety.
Součástí je i rozhovor s Lemieuxem
„Během své kariéry jsem zažil tolik příběhů. Některé znáte, jiné jsem si nechal jen pro sebe. Teď ale přišel čas se o ně podělit,“ říká k uvedení knihy nejlepší český hokejista všech dob.
Při hledání odpovědi na klíčovou otázku, proč zrovna on došel v kariéře až na vrchol, se mimo jiné vrací do dětství. Už tam nachází vedle podpory rodičů i počátky originálního přístupu ke svému tělu. Prozrazuje, jak později zpomaloval jeho stárnutí nebo to, jak si našel cestu k víře a naučil se pracovat s energií.
Vzpomíná na Pittsburgh, návrat do NHL, nevynechá ani Rusko. Vypráví o ženách, penězích, slávě i návštěvách kasin. Obsáhle vysvětluje, proč pro něj národní tým představoval srdeční pouto, ale i stres. Popisuje také specifické nastavení své mysli v době, kdy byl nejlepším hokejistou na světě.
Součástí knihy JÁ68 je rovněž exkluzivní rozhovor s Mario Lemieuxem, jenž byl pro Jágra největším vzorem. Promluví o něm i maminka Anna Jágrová nebo vyhlášený fyzioterapeut Pavel Kolář, jenž popisuje Jágrův originální přístup k hokeji, tělu i životu.
Odpovědi na své otázky hledal Jágr celých třináct let s Lukášem Tomkem, šéfredaktorem deníku Sport, a Zdeňkem Jandou, uznávaným hokejovým novinářem, redaktorem Sport Magazínu.
„Byla to dlouhá a dobrodružná cesta. V této zrychlené době je unikátní pracovat na knize třináct let,“ říká Lukáš Tomek. „Na druhou stranu nám to umožnilo Jardu a jeho přístup k hokeji a životu opravdu pochopit. Protože ve svém oboru výjimeční lidé, jako je on, nepřemýšlejí o věcech běžně, standardně. Je to neopakovatelný příběh.“
Info
Knihu můžete spolu s dárkem získat na eshopu ja68.cz. Do volného prodeje jde biografie 15. října.