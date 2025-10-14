NHL ONLINE: Tomášek proti Rangers, Hertl čelí Calgary. Vychytá český gólman Penguins?
Zámořská NHL v noci z úterý na středu nabízí porci osmi zápasů. Program odstartují hned čtyři z nich v jednu hodinu po půlnoci. David Tomášek z Edmontonu se postaví Rangers, Tomáš Hertl z Vegas míří na led Calgary. Chytá i jeden z dvojice Lukáš Dostál-Petr Mrázek z Anaheimu, který hraje s Pittsburghem. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Boston
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|6
|2
Florida
|4
|3
|0
|0
|1
|13:10
|6
|3
Rangers
|4
|2
|0
|0
|2
|10:5
|4
|4
Carolina
|2
|1
|1
|0
|0
|10:6
|4
|5
Montreal
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|4
|6
Washington
|3
|2
|0
|0
|1
|6:5
|4
|7
Devils
|3
|2
|0
|0
|1
|11:11
|4
|7
Detroit
|3
|2
|0
|0
|1
|10:10
|4
|9
Pittsburgh
|3
|2
|0
|0
|1
|8:9
|4
|10
Flyers
|3
|1
|0
|1
|1
|9:8
|3
|11
Columbus
|3
|1
|0
|0
|2
|10:9
|2
|12
Toronto
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|2
|13
Tampa
|3
|1
|0
|0
|2
|11:13
|2
|14
Ottawa
|3
|1
|0
|0
|2
|8:14
|2
|15
Islanders
|3
|0
|0
|0
|3
|7:13
|0
|16
Buffalo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|7
|2
Nashville
|3
|2
|0
|1
|0
|8:5
|5
|3
Winnipeg
|3
|2
|0
|0
|1
|12:9
|4
|3
Seattle Kraken
|2
|1
|1
|0
|0
|5:2
|4
|3
Minnesota
|3
|1
|1
|0
|1
|13:10
|4
|6
Dallas
|2
|1
|1
|0
|0
|10:8
|4
|7
St. Louis
|3
|2
|0
|0
|1
|9:9
|4
|8
Vegas
|3
|0
|1
|2
|0
|10:11
|4
|9
Edmonton
|2
|1
|0
|1
|0
|6:5
|3
|10
Chicago
|4
|1
|0
|1
|2
|10:11
|3
|11
Kings
|4
|0
|1
|1
|2
|12:16
|3
|12
Vancouver
|3
|1
|0
|0
|2
|8:9
|2
|12
Anaheim
|2
|0
|1
|0
|1
|8:9
|2
|14
San Jose
|2
|0
|0
|2
|0
|9:11
|2
|14
Utah
|3
|0
|1
|0
|2
|5:7
|2
|16
Calgary
|3
|0
|1
|0
|2
|7:12
|2