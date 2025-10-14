Předplatné

NHL ONLINE: Tomášek proti Rangers, Hertl čelí Calgary. Vychytá český gólman Penguins?

Edmonton Oilers se radují z přesilovkového gólu Leona Draisaitla, na kterém si svoji první asistenci při premiéře v NHL přispal David Tomášek (uprostřed)
Edmonton Oilers se radují z přesilovkového gólu Leona Draisaitla, na kterém si svoji první asistenci při premiéře v NHL přispal David Tomášek (uprostřed)Zdroj: profimedia.cz
Český útočník David Tomášek z Edmontonu při svém debutu v NHL
Český útočník David Tomášek v dresu Oilers debutuje v NHL
David Tomášek oslavuje gól, na který při své premiéře v NHL nahrál Leonu Draisaitlovi (vlevo)
Tomáš Hertl v utkání proti San Jose
Tomáš Hertl v utkání proti San Jose
Lukáš Dostál v utkání proti Seattlu
Český gólman Petr Mrázek v dresu Anaheimu
Zámořská NHL v noci z úterý na středu nabízí porci osmi zápasů. Program odstartují hned čtyři z nich v jednu hodinu po půlnoci. David Tomášek z Edmontonu se postaví Rangers, Tomáš Hertl z Vegas míří na led Calgary. Chytá i jeden z dvojice Lukáš Dostál-Petr Mrázek z Anaheimu, který hraje s Pittsburghem. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Boston4210113:96
2Florida4300113:106
3Rangers4200210:54
4Carolina2110010:64
5Montreal3200110:84
6Washington320016:54
7Devils3200111:114
7Detroit3200110:104
9Pittsburgh320018:94
10Flyers310119:83
11Columbus3100210:92
12Toronto3100210:112
13Tampa3100211:132
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Nashville320108:55
    3Winnipeg3200112:94
    3Seattle Kraken211005:24
    3Minnesota3110113:104
    6Dallas2110010:84
    7St. Louis320019:94
    8Vegas3012010:114
    9Edmonton210106:53
    10Chicago4101210:113
    11Kings4011212:163
    12Vancouver310028:92
    12Anaheim201018:92
    14San Jose200209:112
    14Utah301025:72
    16Calgary301027:122

