Co způsobí kontroverzní zákaz bodyčeků? Duda má pro Augustu sestavu na MS juniorů
V českém hokeji se celkem potichu upekla diskutabilní regule, která může mít naprosto zásadní dopad na výchovu a budoucnost českých hráčů v rámci světové konkurence. Svazové vedení doposud zakazovalo bodyčeky v kategorii mladších žáků, od roku 2026 bude platit stopka i pro starší žáky, čili pro kategorii sedmých a osmých tříd. Tvrdé nárazy bez snahy hrát puk a dohrávání hráčů budou pro ně tabu. Co tento kontroverzní krok způsobí? To řeší nový díl podcastu Zimák.
Jedním z verdiktů hostů a expertů je, že čeští dorostenci oproti světové konkurenci ztratí důležitou dovednost, kterou už posléze nikdy nezískají zpět. A taky sebevědomí, které je už tak historicky spíš menší, než adekvátní. A to je problém. V podcastu se jde do detailů a padají argumenty z vlastních trenérských zkušeností. Že se lépe ochrání zdraví hráčů, jak soudí zakladatelé novinky, je možná pravda, ale ne žádná jistota.
Další velké téma je nominace Patrika Augusty na blížící se světový šampionát dvacítek. Řeší se jména, která ve výběru mohla být a nejsou. I ta, co jsou a nemají nyní aktuálně ideální formu. Radek Duda nabízí svou sestavu, kterou by vzal do Minnesoty. Shoda však panuje na tom, že Češi mají nejsilnější tým za poslední roky a půjdou po medaili.
