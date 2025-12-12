Brankář musí jít nad limit. Sparťan Vindahl ale velkými zákroky spíše šetří
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Ano, v Craiově zvládl jednu těžší střelu z přímého kopu ze strany, další pokus z úhlu ze hry, plus ránu do středu brány chvíli před koncem. Jenže Peter Vindahl - opět - inkasoval gól, který by měl chytat. Jednička Sparty, a to naprosto neotřesitelná, byla překonána v 79. minutě, rumunský celek z univerzitního města srovnal střet Konferenční ligy na 1:1...
Střídající pořez Steven Nsimba využil nejprve chyby Santiaga Enemeho, který ho ve středu pole bránil v rozporu se všemi zákony. Přistoupil k němu z druhé strany, otevřel mu cestu směrem k vápnu.
Francouz vyslal ostrou střelu z nějakých třiadvaceti metrů. Ve Vindahlově zorném poli se sice mihl levý stoper Adam Ševínský, dánský gólman přesto viděl. Měl však nedobré postavení. Balon, který zapadl do sítě dobře metr a půl od tyče proto nelapil.
Obhájci podotknou, asi právem, že nešlo o vyloženou chybu, že opět přispěl týmu slušnou rozehrávkou a pár zákroky. Jenže… Brankář jeho renomé totiž nemůže dodávat týmu jen obyčejné zásahy, je nutné, aby přidal i ty velké.
A to se v poslední době, možná s výjimkou duelu ve Varšavě, neděje. Dánský pavouk nejde nad limit průměrnosti, což je problém pro celou Spartu.
Přesto je rozhodně pochopitelné, že ho big boss Brian Priske dál brání, v Olomouci dokonce spustil skoro ohnivou řeč. „Měli jsme spoustu nešťastných situací, vlastní branky, tečované střely, to není o Peterovi. Naše defenziva může působit zranitelně a zranitelná je především v rychlých přechodech. U nás je problém jinde než u Petera,“ rozjel se kouč. „Vím, že jste k němu v poslední době hodně kritičtí, některé články jsem četl a musím říct, že s nimi nesouhlasím. Nemyslím, že chytá špatně. Je to můj názor. Možná ho nesdílíte.“
Vindahl je v jeho očích nezpochybnitelná první volba, trenér potřebuje, aby se cítil komfortně. Proto to dělá, chrání důležitého muže. Brankář by mu to měl začít vracet.